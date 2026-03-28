En Antioquia la vivienda crece y se prepara para un 2026 de retos

Antioquia muestra una dinámica positiva en la construcción de edificaciones gracias al aumento de las viviendas. Según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el departamento se consolida como una de las regiones con mayor capacidad de respuesta tras tres años de caídas en el sector. En 2025, cerró con un crecimiento del 31,7 % frente a 2024 y con licencias de construcción que abarcan el 19 % del total nacional.
A pesar de estos resultados, el gremio no es optimista frente al panorama del sector inmobiliario. Este es el balance presentado por Camacol y Ciencuadras sobre 2025 y los retos para 2026.
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