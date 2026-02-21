¿Dónde está el metro cuadrado más económico del Aburrá?

Comprar vivienda —o incluso un lote— sigue siendo una de las decisiones financieras más sólidas a largo plazo, ya sea para habitarla o como inversión. Sin embargo, más allá del precio del inmueble, el presupuesto debe contemplar otros costos como impuestos, escrituras, avalúos y tasas de interés. Por eso, si el objetivo es encontrar opciones más económicas en el Valle de Aburrá, resulta clave entender qué factores influyen en el valor del metro cuadrado.
En términos generales, cualquier proyecto inmobiliario tiende a valorizarse, principalmente porque la demanda de vivienda en Antioquia supera ampliamente la oferta. Según Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, en el departamento se crean cerca de 38 mil hogares cada año, mientras que solo se construyen alrededor de 18 mil viviendas nuevas, es decir, menos de la mitad de lo que el mercado requiere.
A este desequilibrio se suman otros factores que inciden directamente en el precio. Mauricio Torres Romero, gerente de la plataforma digital inmobiliaria del Grupo Bolívar, Ciencuadras, señala como pilares el valor del suelo —cada vez más escaso en el centro del Valle de Aburrá— y los costos de construcción, que incluyen materiales, insumos, mano de obra y acabados. A esto se agregan variables como el estrato, la conectividad vial, las amenidades del proyecto y la normativa vigente, incluida la implementación del Seguro Decenal, que aporta confianza y seguridad jurídica al mercado.