Construcción y vivienda en Colombia: balance 2025 y los grandes retos del sector en 2026

Aunque el mercado comienza a moverse, todavía enfrenta frenos estructurales que condicionan la recuperación en 2026. Para Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, el sector de la construcción viene de tres años de caída permanente: “la inflación elevada, las altas tasas de interés del crédito hipotecario y constructor, los mensajes erráticos del Gobierno Nacional y, especialmente, el desmonte del programa Mi Casa Ya han sido determinantes”, sin embargo se preveía que 2025 sería el inicio de la recuperación, y así sucedió.
Las cifras demuestran que hay una mejoría en marcha, aunque todavía con ciertos rezagos. En el acumulado del año, las ventas de vivienda crecieron 12,4 % y los lanzamientos 13,8 %, pero las iniciaciones de obra cayeron 23,9 %. Es decir, el mercado vende más, pero construye menos, señala Camacol en el balance “Tendencias de la construcción 2025”.
Para el gerente de Camacol Antioquia, el principal termómetro del sector no está en las obras visibles, sino en un indicador líder: las preventas. “Cuando se dan, los proyectos llegan al punto de equilibrio; cuando eso ocurre, se tramitan los permisos, se inicia la construcción y se activa toda la cadena”. Ese proceso desencadena un efecto multiplicador poco común en otros sectores: “La construcción mueve 34 subsectores de la industria nacional asociados directamente a la obra, sin contar los de dotación, y tiene además el mayor impacto social: la generación de miles y millones de empleos”, subraya.