Ortografía para todos

Miguel Fernando Restrepo. En el artículo “Los Marín Vieco ya tienen su propia marca de piano”, el autor utiliza el “han habido”, cuando se debe decir “ha habido”. Cordialmente, le solicito me aclare su uso: “... han habido personas dedicadas al mantenimiento...”.

Les debo una de la semana pasada: la transitividad, e intransitividad, de los verbos. Hablábamos sobre una nueva acepción del verbo “despegar” incluida en diciembre en el Diccionario de la lengua española. “El avión despegó del Olaya” tiene un uso intransitivo y “El piloto despegó el avión en el Olaya” tiene un uso transitivo. Un verbo es transitivo cuando lleva complemento directo: “El piloto despegó el avión”. “El avión” es el complemento directo, algo así como el que recibe la acción que indicamos con el verbo. “El avión despegó del Olaya” lo tiene intransitivo: no hay otro alguien que haga algo, sino que el avión, simplemente, despegó, él, sin nadie más. No tiene al lado un complemento directo.

Sí, señor: era “ha habido”, sin duda. Este verbo “haber” es muy berraco en español porque tiene un uso personal y otro impersonal: “Ellos habían comido mucho” es uso personal, es decir, tiene sujeto (“ellos”), y no pasa nada raro. Pero “Había muchos señores” es uso impersonal (no tiene sujeto), y, por esto, siempre está en singular. He aquí el del lío. El sujeto puede responder a la pregunta ¿“quién tal cosa?”. ¿Quiénes habían comido mucho? La respuesta es “ellos”. Y en este caso, (el personal, el “normal”), “haber” va a necesitar otro verbo después: “... comido”.

Lo pillé en la prensa

Publicidad

“La combinación numérica que relaciona el día de nacimiento de Diomedes Díaz y el año de su fallecimiento (2613), fue el gol(pe) de suerte de los apostadores...”.

Otra vez la coma entre sujeto y su verbo. Cuando el sujeto es tan largo, este error es más que común... No sé qué palabra usar. Arriba, casualmente, les decía que el sujeto puede ser la respuesta a la pregunta “¿quién tal cosa?”. Luego, ¿quién/cuál fue el gol(pe) de suerte?: “La combinación numérica que relaciona el día de nacimiento de Diomedes Díaz y el año de su fallecimiento (2613)”. O sea, “La combinación numérica fue”, ¿sí ven? Y los paréntesis nada tienen que ver ahí: ni quitan ni ponen.