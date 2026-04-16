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Esta es la startup colombiana que conquista Shopify: Wizybot ya trabaja con clientes como Kim Kardashian y J Balvin

Reconocida como la número uno en atención al cliente para Shopify, la compañía ya trabaja con artistas globales como Kim Kardashian y J Balvin, mientras acelera su expansión internacional.

  • Wizybot ya opera con miles de marcas en el mundo y consolida su presencia en mercados como Estados Unidos y Latinoamérica. FOTO: CORTESÍA
    Wizybot ya opera con miles de marcas en el mundo y consolida su presencia en mercados como Estados Unidos y Latinoamérica. FOTO: CORTESÍA
  • Juan José Jaramillo, cofundador de Wizybot. FOTO: CORTESÍA
    Juan José Jaramillo, cofundador de Wizybot. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 8 horas
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La startup colombiana Wizybot sigue ganando terreno en el ecosistema global del comercio electrónico. La compañía fue reconocida como la aplicación número uno en atención al cliente para Shopify según el Sasi Index, un hito que la posiciona como una de las soluciones de inteligencia artificial más relevantes del sector.

El reconocimiento cobra aún más relevancia por el perfil de sus clientes. En estos momentos, Wizybot trabaja con marcas internacionales como Skims, propiedad de Kim Kardashian,, además de colaborar con el artista colombiano J Balvin y la marca Go Rigo Go! del exciclista antioqueño Rigoberto Urán. También opera con compañías como L’Occitane, para la cual gestiona operaciones en 12 países.

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El crecimiento del ecommerce y el cuello de botella en atención al cliente

Juan José Jaramillo, cofundador de Wizybot. FOTO: CORTESÍA
Juan José Jaramillo, cofundador de Wizybot. FOTO: CORTESÍA

El avance de Wizybot se da en medio de un boom del comercio electrónico global, que superará los US$8,09 billones en 2028. Sin embargo, este crecimiento también ha traído un reto operativo clave: las tiendas digitales reciben entre 5 y 15 solicitudes de soporte por cada 100 pedidos, con un costo promedio de US$4,60 por interacción.

Este escenario ha impulsado la adopción de inteligencia artificial, un mercado que ya alcanza los US$15.120 millones y crece al 25% anual. Aun así, los resultados no siempre han sido positivos: se estima que hasta US$108 mil millones en inversiones no generan retorno.

“El problema no es la inteligencia artificial, es cómo se está implementando. Muchas empresas creen que con tener una herramienta ya van a resolver su operación, pero si no está conectada con la información del negocio, no puede ejecutar ni resolver”, explicó Juan José Jaramillo, cofundador de Wizybot.

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Una tecnología que no solo responde, también ejecuta

A diferencia de otras soluciones, el enfoque de Wizybot se basa en integrar la inteligencia artificial con los sistemas del negocio, como inventarios, pedidos y logística. Esto le permite no solo responder consultas, sino ejecutar acciones en tiempo real, como rastrear envíos, gestionar cambios o iniciar devoluciones.

El impacto en costos es significativo: el valor por interacción puede caer de US$4,60 a US$1,45, una reducción del 68%, con un retorno estimado de US$3,50 por cada dólar invertido.

Actualmente, la compañía opera con más de 8.000 marcas en 37 países, atiende a más de 20 millones de usuarios mensuales y gestiona más de 600 millones de conversaciones. Su plataforma procesa más de 3.000 millones de mensajes y alcanza cerca de 7.800 interacciones por minuto, con una tasa de resolución automática del 94%.

“Hoy resolvemos millones de interacciones sin que los equipos crezcan al mismo ritmo, lo que cambia completamente la economía de la atención al cliente en ecommerce”, señaló Danniel Moreno, cofundador de la empresa.

La historia de Wizybot

Fundada en 2023 y acelerada por Platanus Ventures, la startup lanzó su producto en 2024 y ha tenido un crecimiento acelerado: en el último año cuadruplicó sus ventas y alcanzó su punto de equilibrio a finales de 2025.

Actualmente cuenta con un equipo de 47 personas y una operación internacional en la que Estados Unidos es su principal mercado, seguido por Colombia, que representa el 27% de su base de clientes, además de México y Chile. En total, la compañía ya representa más del 22% de las marcas colombianas en Shopify.

Parte de esta expansión se ha apoyado en una red de más de 500 agencias aliadas, que funcionan como canal de distribución para llegar a nuevos mercados.

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De cara a los próximos años, Wizybot proyecta fortalecer su presencia internacional, con foco en Latinoamérica y la apertura de Brasil como próximo mercado estratégico.

La meta es ambiciosa: triplicar su operación en 2026 y mantener un crecimiento de hasta cuatro veces año a año, en un entorno donde la eficiencia operativa en la atención al cliente se ha convertido en un factor crítico para la sostenibilidad del ecommerce.

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