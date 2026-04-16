Esta es la startup colombiana que conquista Shopify: Wizybot ya trabaja con clientes como Kim Kardashian y J Balvin

La startup colombiana Wizybot sigue ganando terreno en el ecosistema global del comercio electrónico. La compañía fue reconocida como la aplicación número uno en atención al cliente para Shopify según el Sasi Index, un hito que la posiciona como una de las soluciones de inteligencia artificial más relevantes del sector. El reconocimiento cobra aún más relevancia por el perfil de sus clientes. En estos momentos, Wizybot trabaja con marcas internacionales como Skims, propiedad de Kim Kardashian,, además de colaborar con el artista colombiano J Balvin y la marca Go Rigo Go! del exciclista antioqueño Rigoberto Urán. También opera con compañías como L’Occitane, para la cual gestiona operaciones en 12 países. Le puede interesar: La historia de la startup paisa que impulsó ventas de Coca-Cola en 20% con IA y ahora compite con firmas globales

El crecimiento del ecommerce y el cuello de botella en atención al cliente

Juan José Jaramillo, cofundador de Wizybot. FOTO: CORTESÍA

El avance de Wizybot se da en medio de un boom del comercio electrónico global, que superará los US$8,09 billones en 2028. Sin embargo, este crecimiento también ha traído un reto operativo clave: las tiendas digitales reciben entre 5 y 15 solicitudes de soporte por cada 100 pedidos, con un costo promedio de US$4,60 por interacción. Este escenario ha impulsado la adopción de inteligencia artificial, un mercado que ya alcanza los US$15.120 millones y crece al 25% anual. Aun así, los resultados no siempre han sido positivos: se estima que hasta US$108 mil millones en inversiones no generan retorno. “El problema no es la inteligencia artificial, es cómo se está implementando. Muchas empresas creen que con tener una herramienta ya van a resolver su operación, pero si no está conectada con la información del negocio, no puede ejecutar ni resolver”, explicó Juan José Jaramillo, cofundador de Wizybot. Lea más: Claude llega a Microsoft Word: ¿cómo usar esta IA en el editor de texto?

Una tecnología que no solo responde, también ejecuta

A diferencia de otras soluciones, el enfoque de Wizybot se basa en integrar la inteligencia artificial con los sistemas del negocio, como inventarios, pedidos y logística. Esto le permite no solo responder consultas, sino ejecutar acciones en tiempo real, como rastrear envíos, gestionar cambios o iniciar devoluciones. El impacto en costos es significativo: el valor por interacción puede caer de US$4,60 a US$1,45, una reducción del 68%, con un retorno estimado de US$3,50 por cada dólar invertido. Actualmente, la compañía opera con más de 8.000 marcas en 37 países, atiende a más de 20 millones de usuarios mensuales y gestiona más de 600 millones de conversaciones. Su plataforma procesa más de 3.000 millones de mensajes y alcanza cerca de 7.800 interacciones por minuto, con una tasa de resolución automática del 94%. “Hoy resolvemos millones de interacciones sin que los equipos crezcan al mismo ritmo, lo que cambia completamente la economía de la atención al cliente en ecommerce”, señaló Danniel Moreno, cofundador de la empresa.

La historia de Wizybot