Tragedia en Santander: dos mineros murieron tras derrumbe en una mina de carbón en Landázuri

Dos mineros fallecieron tras un derrumbe registrado el martes 9 de junio en una mina de carbón ubicada en la vereda Plan de Armas, zona rural del municipio de Landázuri, Santander.
El accidente ocurrió hacia la 1:30 p. m. cuando se presentó un desprendimiento de tierra y rocas al interior del socavón. Las víctimas quedaron atrapadas en la explotación minera y perdieron la vida en el lugar. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas del colapso y verificar las condiciones en las que operaba la mina.
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