Tragedia en Santander: dos mineros murieron tras derrumbe en una mina de carbón en Landázuri

Dos mineros fallecieron tras un derrumbe registrado el martes 9 de junio en una mina de carbón ubicada en la vereda Plan de Armas, zona rural del municipio de Landázuri, Santander. El accidente ocurrió hacia la 1:30 p. m. cuando se presentó un desprendimiento de tierra y rocas al interior del socavón. Las víctimas quedaron atrapadas en la explotación minera y perdieron la vida en el lugar. Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas del colapso y verificar las condiciones en las que operaba la mina. Siga leyendo: ¿Enisael fue reclutado? Su familia lo busca desesperadamente

La emergencia fue reportada por habitantes del sector, quienes informaron que dos personas permanecían atrapadas bajo tierra. De acuerdo con las versiones conocidas hasta el momento, el socavón donde ocurrió el accidente presuntamente funcionaba sin los permisos exigidos por la normativa vigente. Eduard Sánchez, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, explicó que la situación fue conocida inicialmente por la comunidad. “Dos personas atrapadas y presuntamente fallecieron. Según la comunidad, el socavón vendría operando sin los permisos establecidos y este lugar se encuentra distante, a cuatro horas de la cabecera municipal”, cuenta Eduard Sánchez, jefe de la Oficina Gestión del Riesgo de Santander.

Dificultades en las labores de rescate

El lugar donde ocurrió el derrumbe se encuentra aproximadamente a cuatro horas del casco urbano de Landázuri, una condición que complicó el acceso de los organismos de emergencia y las labores de atención de la contingencia. Tras recibir el reporte, las autoridades coordinaron el desplazamiento de los equipos de rescate hasta la zona afectada. “Se coordinó con el Cuerpo de Bomberos para realizar el desplazamiento al lugar de los hechos”, indicaron fuentes oficiales citadas por medios locales. Conozca: En el embalse de Guatapé van 36 muertos desde 2016 Las condiciones del terreno y la inestabilidad generada por el colapso dificultaron la recuperación de las víctimas. Sin embargo, los organismos de socorro lograron ingresar al área y realizar la extracción de los cuerpos de los dos trabajadores que permanecían atrapados en el interior de la mina. Sánchez señaló que las autoridades recopilan información para esclarecer lo sucedido. “Se están tomando todas las informaciones correspondientes con la autoridad competente para establecer las causas real del fallecimiento de estas personas”, agregó el funcionario.

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Comunidad entregó detalles sobre las víctimas

Habitantes del corregimiento de Plan de Armas indicaron que una de las personas fallecidas tenía relación directa con la explotación minera. Según testimonios recopilados en la zona, “Uno de los fallecidos, a quien le decían ‘Wincho’, era socio de la bocamina y el otro recién había llegado a trabajar hace dos días”, manifestó un habitante del centro poblado. De acuerdo con estas versiones, miembros de la comunidad también intentaron habilitar un acceso alterno, conocido como “tambor”, para llegar al punto donde se encontraban los trabajadores atrapados tras el derrumbe. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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