Cristian Herrera: así fue el homenaje de la FLIP al periodista asesinado en Cúcuta

Periodistas de distintas regiones del país se reunieron en la sede de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en Bogotá, para rendir homenaje a Cristian Herrera, comunicador asesinado el pasado 6 de junio en Cúcuta. El encuentro sirvió para recordar la trayectoria profesional de Herrera, quien dedicó 25 años al ejercicio periodístico en Norte de Santander. Durante 23 años trabajó en el diario regional La Opinión y en sus últimos dos años se desempeñó como periodista independiente, cubriendo temas relacionados con orden público, seguridad, corrupción y dinámicas criminales en la región. Entérese: Asesinato del periodista Cristian Herrera habría sido coordinado desde una prisión

Homenaje a Cristian Herrera, colegas exigen justicia por el crimen del periodista. Foto: Colprensa

Su asesinato ha generado pronunciamientos de organizaciones periodísticas, entidades defensoras de derechos humanos y organismos internacionales que han pedido esclarecer los hechos y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la prensa. Herrera había denunciado amenazas desde 2003. Debido a la situación de riesgo que enfrentaba, en una etapa de su vida tuvo que salir del país y permanecer exiliado en Chile. Posteriormente regresó a Colombia y continuó desarrollando su trabajo periodístico en Cúcuta. Le puede interesar: Así despidió Cúcuta al periodista Cristian Herrera; la FLIP pide esclarecer el asesinato y proteger a la prensa

Periodistas se reunieron en Bogotá para honrar la memoria de Cristian Herrera. Foto: Colprensa

Además de su labor informativa, hacía parte de la red de corresponsales de la FLIP desde 2018 y era integrante del consejo directivo de la organización. Desde allí reportaba situaciones relacionadas con la libertad de prensa y los riesgos que enfrentaban periodistas en Norte de Santander. El comunicador contaba con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, fue asesinado cuando llegaba a un encuentro familiar en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Según la información conocida hasta ahora, hombres armados lo interceptaron y le dispararon. Mientras en Bogotá colegas y organizaciones recordaban su legado profesional, en Cúcuta las autoridades anunciaron avances en la investigación. La Policía y la Fiscalía informaron sobre la captura de tres personas presuntamente vinculadas con el crimen. Los detenidos fueron identificados con los alias de “Demonio”, “Wilmer” y “Angélica”. Lea también: Capturaron al presunto asesino del periodista Cristian Herrera: intentaba huir desde la terminal de Cúcuta

La FLIP rindió homenaje a Cristian Herrera y pidió esclarecer su asesinato. Foto: Colprensa