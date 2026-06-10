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Envigado estrena la primera red pública de carga para carros eléctricos del país

El municipio puso en marcha tres estaciones públicas de carga para vehículos eléctricos y proyecta ampliar la red a 20 puntos antes de finalizar el año. La iniciativa busca facilitar la transición hacia la movilidad sostenible y servir de modelo para otros municipios del Valle de Aburrá.

  • Una de las estaciones de carga para vehículos eléctricos de la primera red pública ubicada en Envigado. Foto: cortesía.
    Una de las estaciones de carga para vehículos eléctricos de la primera red pública ubicada en Envigado. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Envigado dio un nuevo paso en su apuesta por la movilidad sostenible al convertirse en el primer municipio de Colombia en implementar una red pública de carga para vehículos eléctricos.

La estrategia arrancó con tres estaciones de carga ubicadas en la Calle de la Buena Mesa (Cra. 45 A Calle 30 A Sur 30 S 21), la Iglesia El Portal (Cra. 47 con Calle 34 Sur) y el sector del colegio Manuel Uribe Ángel (Calle 38 Sur - Carrera 44). Los puntos operan las 24 horas del día y tienen un número de la línea de atención visible. Velttio se encargará directamente del soporte técnico y la resolución de inquietudes sobre pagos, funcionamiento o sesiones de carga a través de ella.

Este proyecto tiene el propósito de “impulsar la movilidad sostenible, acelerar la transición energética y contribuir a la modernización del espacio público mediante un desarrollo ambientalmente responsable”, según informó la Alcaldía.

Las tres estaciones nuevas forman parte de un plan piloto desarrollado por la Alcaldía de Envigado a través de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Envigado (DeSur) y la compañía especializada en infraestructura de carga eléctrica Velttio.

Según explicaron los responsables del proyecto, la iniciativa busca responder a una necesidad creciente entre los propietarios de vehículos eléctricos, especialmente aquellos que viven en edificios o unidades residenciales donde la instalación de cargadores particulares puede resultar compleja o inviable.

También le puede interesar: Medellín tiene 8.000 vehículos eléctricos pero cargarlos es todo un lío

Las estaciones cuentan con tecnología de carga semirrápida de 7 kilovatios (kW) y conectores estándar tipo 2, compatibles con la mayoría de vehículos eléctricos del mercado mediante adaptadores. Dependiendo de la capacidad de la batería, una carga completa puede tardar entre cuatro y ocho horas.

Cada persona puede utilizar una forma flexible de carga que va desde 1 minuto en adelante o desde un kilovatio por hora de carga. O también pueden usar una calculadora virtual que Velttio pone a disposición.

El servicio será administrado a través de la aplicación Velttio, disponible para dispositivos Android y iOS. La plataforma permite ubicar las estaciones, consultar su disponibilidad en tiempo real para evitar filas o desplazamientos innecesarios, con un mapa de colores que muestra en verde las que están disponibles o en amarillo las que están reservadas u ocupadas. También permite reservar espacios de carga, monitorear el consumo de energía y acceder al historial de sesiones realizadas.

Para utilizar el servicio, los usuarios deberán descargar la aplicación, crear una cuenta, validar su identidad mediante un código de seguridad y registrar un método de pago. Desde la plataforma podrán reservar una estación, escanear el código QR del cargador al llegar al punto de carga e iniciar la sesión de carga desde el celular. Durante el proceso, la aplicación mostrará en tiempo real la energía suministrada, el tiempo transcurrido y el valor acumulado de la carga.

La tarifa de energía fue fijada en $1.400 por kilovatio-hora consumido. Adicionalmente, se cobrará una tarifa de servicio de $1.500 por sesión y una tarifa de ocupación de $250 por minuto cuando el vehículo permanezca conectado más de diez minutos después de finalizar la carga. Las reservas tendrán un costo de $250 por minuto de desplazamiento hasta la estación.

Los espacios estarán destinados exclusivamente a vehículos eléctricos que se encuentren en proceso de carga. Su uso como parqueadero convencional estará prohibido y las autoridades anunciaron controles para evitar ocupaciones indebidas.

La apuesta de Envigado responde también a una necesidad de infraestructura que ya había sido identificada en el municipio. Hasta hace poco, la única alternativa pública de carga disponible era una estación operada por EPM o por empresas privadas como las gasolineras.

El proyecto no se limitará a las tres estaciones iniciales. La administración municipal anunció que la meta es alcanzar 20 puntos de carga distribuidos en diferentes sectores de Envigado antes de finalizar el año.

Desde DeSur también confirmaron que ya existen conversaciones con otros municipios del Valle de Aburrá para replicar el modelo y avanzar hacia una red regional que facilite la circulación de vehículos eléctricos en toda el área metropolitana.

Con esta iniciativa, Envigado se consolida como un referente de movilidad sostenible y fortalece la infraestructura necesaria para la movilidad eléctrica de sus ciudadanos. Además, abre las puertas para acompañar el crecimiento de un mercado que cada año suma más usuarios en Antioquia y el resto del país.

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