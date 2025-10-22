Wallmart frena contrataciones que requiera visas H-1B, tras imposición de tarifa de USS$100.000 impuesta por Trump

Tras las estrictas políticas migratorias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas la de imponer una tarifa de USS$100.000 por cada solicitud de visa H-1B, Wallmart informó recientemente que suspenderá la contratación de empleados extranjeros.
Esto, según informan medios locales, tendrá una importante repercusión en las empresas que buscan mano de obra extranjera especializada que, por lo general, está diseñada para puestos en sectores tecnológicos o aquellos que son escasos.