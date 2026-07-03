De la Espriella tiene el reto de recuperar US$1.000 millones de inversión extranjera minera

Uno de los desafíos económicos que tendrá el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella será recuperar la confianza de los inversionistas en el sector minero. Entre 2022 y 2025, la inversión extranjera directa (IED) en minas y canteras perdió US$1.011 millones, al pasar de US$1.189 millones a apenas US$178 millones, de acuerdo con las cifras anuales del Banco de la República.
La reducción equivale a una caída del 85% en tres años y llevó al sector a registrar su menor nivel de inversión extranjera en casi tres décadas, en un momento en el que la minería continúa siendo una actividad clave para la economía colombiana.