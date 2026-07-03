De la Espriella tiene el reto de recuperar US$1.000 millones de inversión extranjera minera

Uno de los desafíos económicos que tendrá el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella será recuperar la confianza de los inversionistas en el sector minero. Entre 2022 y 2025, la inversión extranjera directa (IED) en minas y canteras perdió US$1.011 millones, al pasar de US$1.189 millones a apenas US$178 millones, de acuerdo con las cifras anuales del Banco de la República. La reducción equivale a una caída del 85% en tres años y llevó al sector a registrar su menor nivel de inversión extranjera en casi tres décadas, en un momento en el que la minería continúa siendo una actividad clave para la economía colombiana.

¿Por qué la inversión minera está en mínimos de 27 años?

Las cifras del Banco de la República muestran que la inversión extranjera en explotación de minas y canteras, actividad que incluye el carbón, retrocedió hasta niveles que no se observaban desde finales de los años noventa. Con US$178 millones recibidos en 2025, el país registró la cifra más baja en 27 años.

Solo en 1994, 1996 y 1998 se observaron montos similares o inferiores, cuando la minería con participación extranjera apenas comenzaba a consolidarse en Colombia. Este resultado contrasta con el auge registrado entre 2004 y 2014, periodo en el que el sector recibió importantes flujos de capital impulsados por el carbón y el níquel. Durante esos años se alcanzaron picos cercanos a los US$3.000 millones, especialmente en 2009 y 2013.

Repunte en más de US$3.000 en 2023

Aunque 2023 mostró un fuerte crecimiento de la inversión, el comportamiento terminó siendo transitorio. Ese año la IED en minas y canteras alcanzó US$3.442 millones, casi el tres veces de lo recibido en 2022 y uno de los niveles más altos de toda la serie histórica. Sin embargo, la recuperación no logró consolidarse. Le puede gustar: Medellín dispara su crecimiento internacional: inversión sube 266% y la cooperación global pone los ojos en la ciudad En 2024 la inversión descendió a US$1.132 millones, lo que representó una caída de 67,1% frente al año anterior. Posteriormente, en 2025, volvió a desplomarse hasta US$178 millones, equivalente a otra reducción de 84,3%. En conjunto, entre el pico de 2023 y 2025, la contracción acumulada alcanzó 94,8%.

¿Cómo comenzó 2026 para el sector?

Las primeras cifras del nuevo año tampoco muestran señales claras de recuperación. Según el dato provisional del Banco de la República, durante el primer trimestre de 2026 ingresaron apenas US$40 millones en inversión extranjera para minas y canteras. Aunque corresponde únicamente a un trimestre y no permite anticipar el resultado anual, sí refleja que la debilidad del sector continúa. La disminución no se limitó a la minería. La inversión extranjera directa total en Colombia también mostró una tendencia descendente entre 2022 y 2025.

El país pasó de captar US$17.182 millones en 2022 a US$16.794 millones en 2023. Posteriormente, descendió a US$13.684 millones en 2024 y cerró 2025 con US$11.571 millones. En conjunto, esto representa una reducción de 32,6% en los flujos de inversión extranjera recibidos por el país durante el periodo.

¿Qué otros sectores registraron fuertes caídas?