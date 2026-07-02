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¿Por qué estaba Vanessa Cortés, novia de Petro, en reunión con León XIV en el Vaticano?

El presidente de la República se encuentra en una visita en Italia, a donde llegó el pasado lunes. En su reunión con el sumo pontífice asistió la mujer con la que Petro fue visto caminando de la mano en Panamá.

  • Imagen del presidente Gustavo Petro durante su reunión con el Papa León XIV en el Vaticano. FOTO CORTESÍA
    Imagen del presidente Gustavo Petro durante su reunión con el Papa León XIV en el Vaticano. FOTO CORTESÍA
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las últimas semanas de Gustavo Petro en el poder no están lejos de la polémica con la que transcurrió su Gobierno. En fotografías que se conocieron de su visita al Vaticano se observó a Vanessa Cortés Carmona, quien es identificada como la novia del presidente de la República.

Una imagen, difundida por la periodista Vanessa de la Torre, capturó el momento en el que el mandatario compartía con el papa León XIV, con quien sostuvo una reunión durante su visita de Estado a Italia y al Vaticano. Allí se le ve acompañado de sus dos nietas.

Le puede interesar: El presidente Petro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, ¿de qué hablaron?

Al fondo, también se ve a su hija mayor, Andrea Petro Herrán, así como al jefe de comunicaciones del presidente, Andrés Camilo Hernández, y el embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez.

Sin embargo, entre Hernández y Velásquez estaba la mencionada mujer, como lo confirmó EL COLOMBIANO.

La presencia de Cortés Carmona abre interrogantes sobre en calidad de qué se encontraba allí acompañando la comitiva del Gobierno en la Santa Sede.

Vale recordar que este jueves el presidente fue recibido por el papa en el Palacio Apostólico del Vaticano, en una audiencia en la que abordaron la situación sociopolítica de Colombia y América Latina, así como los efectos de los conflictos, el crimen organizado transnacional y el cambio climático.

Según un comunicado oficial del Vaticano, durante las conversaciones sostenidas en la Secretaría de Estado “se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.

Vanessa Cortés se hizo conocida en el país porque fue la mujer con la que Petro paseó cogido de la mano en Panamá en junio de 2024. Ella se hizo millonaria durante el “Gobierno del Cambio”, pues pasó de tener salarios de menos de $3 millones a ingresos y bienes por más de $1.200 millones.

EL COLOMBIANO conoció por fuentes cercanas a la Casa de Nariño que la relación entre Petro y Cortés habría comenzado durante la campaña presidencial de 2022 que llevó al poder a la izquierda.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la presencia de Vanessa Cortés en la reunión entre Gustavo Petro y el papa León XIV generó polémica?
La presencia de Vanessa Cortés llamó la atención porque apareció en la reunión oficial que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el papa León XIV durante la visita de Estado al Vaticano. La noticia plantea interrogantes sobre la calidad en la que integró la comitiva oficial, ya que en las imágenes difundidas se le observa junto a funcionarios del Gobierno y familiares del mandatario.
¿Quiénes acompañaron a Gustavo Petro durante la reunión con el papa León XIV en el Vaticano?
Según las fotografías conocidas de la visita, Gustavo Petro estuvo acompañado por sus dos nietas, su hija Andrea Petro Herrán, el jefe de comunicaciones de la Presidencia, Andrés Camilo Hernández, el embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, y Vanessa Cortés Carmona, cuya presencia generó cuestionamientos por su participación en el encuentro oficial.
¿Qué temas trataron Gustavo Petro y el papa León XIV durante su encuentro en el Vaticano?
De acuerdo con el comunicado oficial del Vaticano, la reunión abordó la situación sociopolítica de Colombia y América Latina, además de asuntos relacionados con los efectos de los conflictos, el crimen organizado transnacional y el cambio climático. También se destacó la colaboración entre la Santa Sede y Colombia en temas de paz, reconciliación y unidad nacional.
¿Quién es Vanessa Cortés y por qué ha sido relacionada con Gustavo Petro?
Vanessa Cortés Carmona se hizo conocida públicamente después de que Gustavo Petro fuera visto caminando de la mano con ella en Panamá en junio de 2024. Según información conocida por EL COLOMBIANO a través de fuentes cercanas a la Casa de Nariño, la relación entre ambos habría comenzado durante la campaña presidencial de 2022.

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