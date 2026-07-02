¿Por qué estaba Vanessa Cortés, novia de Petro, en reunión con León XIV en el Vaticano?

Las últimas semanas de Gustavo Petro en el poder no están lejos de la polémica con la que transcurrió su Gobierno. En fotografías que se conocieron de su visita al Vaticano se observó a Vanessa Cortés Carmona, quien es identificada como la novia del presidente de la República. Una imagen, difundida por la periodista Vanessa de la Torre, capturó el momento en el que el mandatario compartía con el papa León XIV, con quien sostuvo una reunión durante su visita de Estado a Italia y al Vaticano. Allí se le ve acompañado de sus dos nietas. Le puede interesar: El presidente Petro se reunió con el Papa León XIV en el Vaticano, ¿de qué hablaron? Al fondo, también se ve a su hija mayor, Andrea Petro Herrán, así como al jefe de comunicaciones del presidente, Andrés Camilo Hernández, y el embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez.

Sin embargo, entre Hernández y Velásquez estaba la mencionada mujer, como lo confirmó EL COLOMBIANO. La presencia de Cortés Carmona abre interrogantes sobre en calidad de qué se encontraba allí acompañando la comitiva del Gobierno en la Santa Sede.

Vale recordar que este jueves el presidente fue recibido por el papa en el Palacio Apostólico del Vaticano, en una audiencia en la que abordaron la situación sociopolítica de Colombia y América Latina, así como los efectos de los conflictos, el crimen organizado transnacional y el cambio climático.

Según un comunicado oficial del Vaticano, durante las conversaciones sostenidas en la Secretaría de Estado “se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre Colombia y la Santa Sede, caracterizadas por una colaboración positiva y constante entre la Iglesia y el Estado en favor de la promoción de la paz, la reconciliación y la unidad nacional”.

Vanessa Cortés se hizo conocida en el país porque fue la mujer con la que Petro paseó cogido de la mano en Panamá en junio de 2024. Ella se hizo millonaria durante el “Gobierno del Cambio”, pues pasó de tener salarios de menos de $3 millones a ingresos y bienes por más de $1.200 millones. EL COLOMBIANO conoció por fuentes cercanas a la Casa de Nariño que la relación entre Petro y Cortés habría comenzado durante la campaña presidencial de 2022 que llevó al poder a la izquierda. Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

Bloque de preguntas y respuestas: