Casas usadas y arriendos concentran más del 70% de la demanda de vivienda en Colombia, según Fincaraiz

El mercado inmobiliario colombiano continúa mostrando una marcada preferencia por la vivienda usada y los arriendos, que concentran más del 70% de la demanda habitacional, de acuerdo con cifras de Fincaraiz, uno de los principales portales de búsqueda de vivienda en el país.
Este comportamiento revela cómo los colombianos están priorizando opciones más accesibles y adaptables frente a las condiciones económicas actuales, marcadas por el encarecimiento del crédito hipotecario y la cautela en la compra de vivienda nueva.
De hecho, los datos del portal evidencian una inclinación sostenida hacia apartamentos de uno o dos dormitorios, impulsada por la movilidad laboral, los costos financieros elevados y la necesidad de soluciones habitacionales más flexibles.
Aunque el mercado de vivienda nueva muestra señales leves de recuperación, la casa usada sigue liderando por sus precios competitivos y la disponibilidad en zonas consolidadas, lo que la mantiene como la opción más atractiva para muchos hogares.
En contexto: Medellín hace parte de las 100 mejores ciudades del mundo para vivir en 2026, ¿en qué posición se ubica?