Autoridades intensifican controles a alojamientos de renta corta en Medellín: 34 estarían operando sin licencia

Las autoridades vienen intensificando los controles a los alojamientos de renta corta, como apartamentos, cabañas y glampings, tras detectar múltiples posibles incumplimientos a la normativa urbanística.
Según informó la Secretaría de Turismo, en los últimos seis meses se consolidaron 93 informes técnicos que evidencian posibles infracciones, principalmente relacionadas con usos del suelo prohibidos, cambios de destinación sin autorización, intervenciones sin licencia y violaciones al régimen de propiedad horizontal.
Además, se identificó que 34 de estos alojamientos no cuentan con licencia, lo que pone en entredicho su operación dentro de la legalidad.
Le pueden gustar: ¿Obligado a pagar de más en la Catedral de Sal? Investigan a su administrador por casos de “ventas atadas”
Hay que recordar que, además, en enero de este año, a raíz del concierto de Bad Bunny, se presentaron múltiples denuncias por elevados precios en hospedajes como viviendas turísticas en Airbnb.