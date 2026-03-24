Autoridades intensifican controles a alojamientos de renta corta en Medellín: 34 estarían operando sin licencia

Las autoridades vienen intensificando los controles a los alojamientos de renta corta, como apartamentos, cabañas y glampings, tras detectar múltiples posibles incumplimientos a la normativa urbanística. Según informó la Secretaría de Turismo, en los últimos seis meses se consolidaron 93 informes técnicos que evidencian posibles infracciones, principalmente relacionadas con usos del suelo prohibidos, cambios de destinación sin autorización, intervenciones sin licencia y violaciones al régimen de propiedad horizontal. Además, se identificó que 34 de estos alojamientos no cuentan con licencia, lo que pone en entredicho su operación dentro de la legalidad. Le pueden gustar: ¿Obligado a pagar de más en la Catedral de Sal? Investigan a su administrador por casos de “ventas atadas” Hay que recordar que, además, en enero de este año, a raíz del concierto de Bad Bunny, se presentaron múltiples denuncias por elevados precios en hospedajes como viviendas turísticas en Airbnb.

¿Dónde se concentran los casos en Medellín?

De acuerdo con Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, la mayor concentración de casos se presenta en sectores urbanos clave y algunas zonas rurales. “En los últimos seis meses hemos consolidado 93 informes técnicos asociados a este tipo de alojamientos en distintas zonas, lo que nos ha permitido detectar una alta concentración en Laureles con 21 casos, San Cristóbal con 19, Poblado con 16 y La Candelaria con 13”, explicó el funcionario.

También se identificaron 11 casos en zonas de retiro de quebrada, especialmente en corregimientos y áreas de ladera, lo que evidencia la expansión de esta actividad en territorios con restricciones ambientales.

¿Qué revisan las autoridades en estas inspecciones?