¿Qué le pasó? Sabrina Carpenter sorprende al usar oxígeno en pleno concierto en Bogotá

La presentación de Sabrina Carpenter en Festival Estéreo Picnic 2026 dejó uno de los momentos más comentados del evento, luego de que la artista fuera vista utilizando oxígeno en medio de su show en Bogotá.

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El hecho ocurrió durante su presentación el pasado 22 de marzo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde la cantante se presentó como una de las artistas principales ante miles de asistentes. Mientras interpretaba algunos de sus éxitos más conocidos, como Espresso, Please Please Please y Nonsense, un detalle llamó la atención del público y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En varios videos, se observa a la artista usando un pequeño tanque de oxígeno portátil durante una breve pausa en el concierto. La escena generó preocupación inicial entre sus seguidores, quienes se preguntaban si se trataba de un problema de salud.