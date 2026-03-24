Casi un centenar de muertos: recuento de víctimas por accidentes aéreos en las Fuerzas Militares durante el Gobierno Petro

No cesa la conmoción tras el accidente del avión Hércules de las Fuerzas Militares en Putumayo, en hechos que dejan ya 68 muertos y 57 heridos. En medio del estupor y a medida que se conocen nuevas circunstancias que permiten dimensionar la tragedia, este martes se conoció el balance de víctimas por cuenta de accidentes aéreos militares durante el actual Gobierno. Tal cual ha venido documentando EL COLOMBIANO, las Fuerzas Militares han padecido bajas por múltiples accidentes en distintas clases de vehículos, no solo aeronaves, sino también lanchas, buses, helicópteros y blindados. En el caso de accidentes aéreos, previo a lo ocurrido en Puerto Leguízamo, el 29 de abril del año pasado hubo un hecho que involucró a la Armada Nacional, esta vez dentro del batallón de Infantería de Marina N°13, en Malagana, Bolívar. Un helicóptero Bell 412 que transportaba alimentos e implementos de abastecimiento para las tropas se desplomó en una laguna, al poco tiempo de despegar. Lea también: Siete accidentes mortales en dos años: la racha trágica de las Fuerzas Militares en Colombia En ese momento, falleció el suboficial segundo Yordi Steven Carvajal Rodríguez y tres uniformados quedaron heridos.

Por otro lado, el 29 de septiembre de 2024 un helicóptero Huey II de la Fuerza Aeroespacial se desplomó en Cumaribo, Vichada, cuando pretendía evacuar a un civil con una urgencia médica. En el accidente fallecieron ocho militares de esa institución. Meses antes, el 29 de abril de ese año, el helicóptero MI-17 de matrícula 3395 –de fabricación rusa– se estrelló contra la manigua en el sur de Bolívar. En el siniestro fallecieron nueve miembros de la Fuerza Pública. El helicóptero estaba adscrito a la División de Aviación y Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Su misión era abastecer a los militares de la Fuerza de Tarea Marte en el municipio de Arenal. Además, el 22 de febrero de 2024 un helicóptero Black Hawk de la Policía que cubría la ruta Caucasia-Medellín-Tuluá (Valle del Cauca) se accidentó en zona boscosa en límites entre Caramanta y Támesis, Suroeste del departamento de Antioquia. El hecho dejó cuatro uniformados muertos.

Apenas semanas antes, el 5 de febrero de ese año, un helicóptero del Ejército que se desplazaba por el departamento de Chocó se accidentó, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas y otras tres heridas. La aeronave habría perdido el control cuando se disponía a aterrizar en la base militar Binacional Cuti, ubicada en el municipio de Ungía. El helicóptero, identificado con la matrícula UH-60 y que pertenecía al Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.° 7, habría perdido el control mientras “realizaba un movimiento aéreo operación de carga interna”, según reseñó el Ejército. En 2023, puntualmente el 19 de marzo, otro helicóptero del Ejército se precipitó a tierra en el municipio de Quibdó mientras adelantaba funciones de abastecimiento de alimentos a uniformados que operaban en la zona. El hecho dejó cuatro militares muertos. Meses después, el 1 de julio de 2023, se registró un aparatoso accidente aéreo que involucró a dos aviones Súper Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana, que colisionaron mientras realizaban vuelos de entrenamiento desde Comando Aéreo de Combate No 2, ubicado en Apiay, Villavicencio.

De acuerdo con los reportes iniciales, las aeronaves realizaban un entrenamiento previo al desfile del 20 de julio e impactaron entre sí en el aire, lo que ocasionó su estrepitosa caída a tierra en los sectores de Apiay y Finca Loreto. El saldo fue de un uniformado muerto. Inclusive, el 15 de octubre de 2023 un helicóptero perteneciente al Ejército Nacional se fue a piso en zona rural del municipio de Anorí, en Antioquia. El accidente ocurrió cerca al casco urbano del municipio y el helicóptero cayó sobre varias viviendas de la zona rural, dejando varios heridos. Aunque no hubo víctimas mortales, el hecho dejó 11 heridos: nueve militares y dos civiles.

En medio del crítico panorama, el exviceministro de Defensa Gustavo Niño aseguró en sus redes sociales que “cada 100 días se siniestra una aeronave de nuestras fuerzas militares en el gobierno de Gustavo Petro”. Resaltó que esto “ya no es coincidencia, es deterioro operativo”. Entre las causas expuso, según su conocimiento, los “recortes en operación aérea, menos recursos para funcionamiento y una realidad crítica: hasta el 60% de la flota en tierra. Menos horas de vuelo equivalen a menos entrenamiento”, dijo.

Uno por uno: el recuento de accidentes aéreos