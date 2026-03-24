Casi un centenar de muertos: recuento de víctimas por accidentes aéreos en las Fuerzas Militares durante el Gobierno Petro

No cesa la conmoción tras el accidente del avión Hércules de las Fuerzas Militares en Putumayo, en hechos que dejan ya 68 muertos y 57 heridos. En medio del estupor y a medida que se conocen nuevas circunstancias que permiten dimensionar la tragedia, este martes se conoció el balance de víctimas por cuenta de accidentes aéreos militares durante el actual Gobierno.
Tal cual ha venido documentando EL COLOMBIANO, las Fuerzas Militares han padecido bajas por múltiples accidentes en distintas clases de vehículos, no solo aeronaves, sino también lanchas, buses, helicópteros y blindados.
En el caso de accidentes aéreos, previo a lo ocurrido en Puerto Leguízamo, el 29 de abril del año pasado hubo un hecho que involucró a la Armada Nacional, esta vez dentro del batallón de Infantería de Marina N°13, en Malagana, Bolívar. Un helicóptero Bell 412 que transportaba alimentos e implementos de abastecimiento para las tropas se desplomó en una laguna, al poco tiempo de despegar.
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En ese momento, falleció el suboficial segundo Yordi Steven Carvajal Rodríguez y tres uniformados quedaron heridos.