Viajar en avión podría ser más barato: proponen bajar el IVA de los tiquetes del 19 % al 5 %

Un nuevo proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes por los senadores Esteban Quintero Cardona y Juan Fernando Caicedo, integrantes del partido Centro Democrático, busca reducir la tarifa del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para los tiquetes aéreos de pasajeros del 19 % al 5 %. La iniciativa plantea adicionar un numeral al artículo 468-3 del Estatuto Tributario para fijar este beneficio tributario hasta el 31 de diciembre de 2030, abarcando no solo el valor básico del pasaje, sino también los servicios conexos y la tarifa administrativa de comercialización. De convertirse en ley, la reducción será de obligatorio cumplimiento para todas las aerolíneas comerciales que operen en el país y para las agencias de viajes. Entérese: Arrancaron vuelos en hidroavión entre Medellín y Guatapé: el embalse quedará a solo 17 minutos De acuerdo con el comunicado emitido, el objetivo central de la propuesta es abaratar el costo final de los viajes, estimular la demanda de pasajes y dinamizar la economía nacional tras el impacto prolongado de la pandemia y el fin de los alivios fiscales anteriores. Esta medida resulta determinante para departamentos cuya economía y empleo dependen estrechamente de la conectividad aérea, como San Andrés, donde el sector turístico soporta el 23 % de los puestos de trabajo. Un peso similar se registra en Casanare (11 %), Quindío, Guaviare y Vichada (10 %), y en regiones como Magdalena, Arauca, Amazonas y Atlántico (9 %).

La necesidad de este salvavidas tributario se acentuó a comienzos de 2023, cuando vencieron los incentivos de la Ley 2068 de 2020 (Ley General de Turismo) y la Comisión Tercera de la Cámara archivó el proyecto de ley 123 de 2022, que pretendía extender la tarifa del 5 %. El retorno automático al IVA general del 19 % coincidió con una coyuntura crítica para la aviación civil por la inesperada suspensión de operaciones de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air. La repentina reducción de la oferta aérea disparó las tarifas; tan solo la salida de Viva Air provocó que los precios para la temporada de Semana Santa aumentaran hasta un 23 %. Le puede interesar: El “Cielo Eléctrico” llega a Medellín: EDC moverá más de US$37 millones en la ciudad con dos días de electrónica Los efectos en el bolsillo de los colombianos se reflejaron en las rutas de mayor demanda nacional. Entre 2022 y 2023, los pasajes hacia San Andrés sufrieron un incremento promedio del 72 %; hacia Santa Marta, del 59 %; a Bogotá, del 46 %; a Cartagena, del 44 %; y a Medellín, del 40 %. De acuerdo con los registros del DANE, la inflación anual en el rubro de “Transporte de pasajeros y equipaje en avión” alcanzó un pico del 42,8 %, una cifra casi siete veces superior a su promedio histórico del 6,5 %. Ante la gravedad del panorama, el entonces ministro de Transporte, Guillermo Reyes, señaló que “entramos en un proceso de análisis y evaluación de un proyecto y de una serie de iniciativas para la reducción de los Impuestos de Valor Agregado (IVA) que hoy es del 19 %, y el impuesto que se cobra a la gasolina”. Más allá de la discusión sobre el impacto fiscal, la iniciativa también plantea un debate sobre el futuro del turismo en Colombia que ha ganado reconocimiento internacional. En 2016, cuando la guía Lonely Planet destacó a Colombia como un destino que había dejado atrás décadas de estigmatización y que se había convertido en un lugar “seguro, asequible, accesible y decididamente emocionante”.

A ese reconocimiento se sumó Costas Christ, entonces editor de turismo de National Geographic, quien señaló que el atractivo de Colombia está en su biodiversidad, su diversidad geográfica y la riqueza de sus tradiciones culturales, aunque advirtió que ese potencial todavía no se aprovechaba plenamente.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Esa dinámica permitió que en 2019 el turismo rompiera récords al recibir más de 4,5 millones de visitantes extranjeros y generar un valor agregado superior a los 25,3 billones de pesos (2,6 % del PIB nacional). Cifras de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) respaldan el impacto del sector, señalando que la aviación llegó a aportar 10.500 millones de dólares al PIB colombiano y a sostener 665.000 empleos directos e indirectos. Para reactivar este motor económico, el nuevo proyecto ya fue remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de evaluar su impacto fiscal bajo la Ley 819 de 2003. Sus ponentes confían en que el mayor volumen de tiquetes vendidos compensará la menor tarifa impositiva, mientras el articulado inicia su trámite formal en comisiones a la espera de superar cuatro debates reglamentarios en el Congreso. En otras noticias: ¿Tiene un carro eléctrico o híbrido? Así puede pedir la devolución del IVA ante la Dian

Bloque de preguntas y respuestas:

La propuesta establece que el beneficio tributario estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2030. ¿Qué aerolíneas tendrían que aplicar el IVA del 5 % si se aprueba la ley? La reducción sería de obligatorio cumplimiento para todas las aerolíneas comerciales que operen en Colombia, además de las agencias de viajes. ¿Por qué se propone reducir nuevamente el IVA de los tiquetes aéreos en Colombia? El proyecto busca reducir el costo de los viajes, estimular la demanda de pasajes y contribuir a la recuperación del turismo y la economía nacional.