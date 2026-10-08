Viajar en avión podría ser más barato: proponen bajar el IVA de los tiquetes del 19 % al 5 %

Un nuevo proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes por los senadores Esteban Quintero Cardona y Juan Fernando Caicedo, integrantes del partido Centro Democrático, busca reducir la tarifa del Impuesto sobre las Ventas (IVA) para los tiquetes aéreos de pasajeros del 19 % al 5 %.
La iniciativa plantea adicionar un numeral al artículo 468-3 del Estatuto Tributario para fijar este beneficio tributario hasta el 31 de diciembre de 2030, abarcando no solo el valor básico del pasaje, sino también los servicios conexos y la tarifa administrativa de comercialización. De convertirse en ley, la reducción será de obligatorio cumplimiento para todas las aerolíneas comerciales que operen en el país y para las agencias de viajes.
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De acuerdo con el comunicado emitido, el objetivo central de la propuesta es abaratar el costo final de los viajes, estimular la demanda de pasajes y dinamizar la economía nacional tras el impacto prolongado de la pandemia y el fin de los alivios fiscales anteriores. Esta medida resulta determinante para departamentos cuya economía y empleo dependen estrechamente de la conectividad aérea, como San Andrés, donde el sector turístico soporta el 23 % de los puestos de trabajo. Un peso similar se registra en Casanare (11 %), Quindío, Guaviare y Vichada (10 %), y en regiones como Magdalena, Arauca, Amazonas y Atlántico (9 %).