Personas que se transportan en patineta y bicis eléctricas aumentaron un 204% en 2026

En las horas pico, cuando la congestión paraliza corredores como la avenida Regional, la Autopista Sur, la avenida 65 o incluso las vías alternas del Valle de Aburrá, cada vez es más común ver a personas que dejan atrás las filas de vehículos o los tumultos del Metro para desplazarse sobre una patineta, una bicicleta asistida o una motocicleta eléctrica. Aprovechan los más de 120 kilómetros de cicloinfraestructura que conectan buena parte del área metropolitana y que, poco a poco, están convirtiendo la micromovilidad eléctrica en una alternativa cotidiana para miles de ciudadanos.
Las cifras empiezan a reflejar ese cambio, porque las ventas de patinetas y bicicletas eléctricas crecieron 204% durante el primer semestre de 2026, según datos de la Andi y Fenalco, Para Darío Hidalgo, profesor de Transporte de la Universidad Javeriana, este crecimiento responde más a una necesidad práctica que a una moda tecnológica.
“Este crecimiento está impulsado por la necesidad de movilización individual frente a la gran congestión en las ciudades y las fallas de confiabilidad y seguridad de los sistemas de transporte público. Las motos eléctricas y las patinetas tienen un bajo costo relativo y permiten resolver viajes cortos de manera eficiente”.
Según el experto, estos vehículos también responden a necesidades específicas de distintos perfiles de usuarios.
“Las motos eléctricas pequeñas son preferidas por muchas mujeres porque mejoran la accesibilidad y la percepción de seguridad personal, mientras que las patinetas son utilizadas principalmente por hombres jóvenes, universitarios y profesionales”.
En Medellín, añade, la asistencia eléctrica ayuda además a superar uno de los principales obstáculos para la movilidad sostenible: las pendientes.
“La topografía dificulta el uso masivo de bicicletas convencionales. En cambio, las bicicletas asistidas, las motos eléctricas livianas y las patinetas permiten vencer esas pendientes con un costo operativo muy bajo”.
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