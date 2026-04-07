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Comercio en Colombia arrancó 2026 con freno de mano, ¿por qué cayó la venta de vivienda y combustibles?

Las ventas del comercio minorista colombiano crecieron 7,8% en enero, cifra inferior a lo previsto, debido al desplome en construcción y menor consumo de gasolina.

  • La venta de combustibles registró una contracción del -5,1% en enero, siendo su peor desempeño desde finales de 2024. FOTO: Getty
    La venta de combustibles registró una contracción del -5,1% en enero, siendo su peor desempeño desde finales de 2024. FOTO: Getty
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 3 horas
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El arranque de este 2026 ha dejado un sabor agridulce en las cajas registradoras del país. Aunque se sigue viendo números positivos, los resultados del comercio minorista sorprendieron a la baja al consenso de analistas, que esperaba una expansión del 10,0%.

En lugar de eso, se reportó un crecimiento del 7,8%, lo que representa el segundo registro más bajo de los últimos 12 meses, con base en datos del Dane.

Esta desaceleración responde a un reajuste en los bolsillos de las familias, que han comenzado a corregir su gasto especialmente en productos relacionados con la construcción y los combustibles. Así lo reveló el reciente estudio de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, liderado por su director, Camilo Pérez.

Puede leer más: ¿Efecto del alza del salario mínimo 2026? Comercio y restaurantes ya pierden 258.000 empleos

Ventas del comercio (Var.% anual).
Ventas del comercio (Var.% anual).

¿Qué sectores están frenando el dinamismo comercial en el país?

Para entender esta cifra, hay que mirar hacia las obras y las estaciones de servicio. Uno de los golpes más evidentes se sintió en las ferreterías. Según los reportes técnicos, “la dinámica del segmento de artículos de ferretería y pinturas que pasó de un avance de +7,6% en diciembre a una contracción de -2,2% en enero”.

Este fenómeno no es aislado, pues está íntimamente ligado a la crisis de la vivienda, según el análisis, en enero apenas se inició la construcción de 5.200 viviendas nuevas, una cifra históricamente baja si se compara con el promedio habitual de 12 mil unidades para ese mismo mes.

Por otro lado, el tanqueo de los vehículos también muestra signos de fatiga. La venta de combustibles registró una contracción del -5,1% en enero, siendo su peor desempeño desde finales de 2024. Lo curioso es que, aunque los precios se mantuvieron estables, la tendencia bajista persiste desde octubre del año pasado.

Esto sugiere que finalmente que “se está haciendo palpable el impacto de los mayores precios de la gasolina sobre su demanda en la medida que poco a poco los hogares se han ido equipando con vehículos eléctricos, híbridos, motos y patinetas eléctricas”, se lee en el informe del Banco de Bogotá.

Entérese: Precio de la gasolina sube desde este miércoles en Colombia: este es el aumento por ciudades

El refugio en la tecnología y los bienes para el hogar en Colombia

A pesar del nubarrón en sectores pesados, no todo es pesimismo. Los colombianos siguen apostando fuertemente por renovar su estilo de vida y conectividad.

Por ejemplo, sectores como el de equipos de informática y telecomunicaciones, que creció un impresionante 38,5%, junto con aparatos de sonido, video (26,5%) y electrodomésticos (14,0%), “gozaron de una aceleración en su ritmo de crecimiento”.

El estudio de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá da cuenta que esta resiliencia también se extendió al consumo cotidiano. El calzado, las prendas de vestir, los alimentos y los productos de aseo personal y del hogar mantuvieron una dinámica sólida.

Lo anterior ocurre porque, mientras la inflación de bienes se mantenga cerca del 3%, muy por debajo del 8% que registran los servicios sin arriendos, las familias prefieren destinar su ingreso disponible a la compra de mercancías tangibles que no requieren necesariamente de un crédito bancario para ser adquiridas.

Contribución a la variación por sectores (puntos porcentuales).
Contribución a la variación por sectores (puntos porcentuales).

El techo del sector automotriz y el peso de las tasas de interés

Si bien las ventas de vehículos para el hogar crecieron un 28,7% y otros vehículos un 39,6% en el comparativo anual de diciembre, los expertos advierten que la recuperación podría estar llegando a su límite.

Según el análisis, la demanda se está moderando debido a que las altas tasas de interés internas encarecen el financiamiento de estos bienes de alto valor.

Además, sectores como los productos farmacéuticos (4,3%) y los repuestos para vehículos (6,6%) también mostraron un ritmo de crecimiento más pausado en comparación con meses anteriores.

Además: El Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia en marzo destronando a Renault y Kia

Mirando hacia adelante, el camino parece estrecharse. La Dirección de Estudios Económicos del banco, estima que, en un contexto mercado por la incertidumbre electoral y condiciones financieras restrictivas, tanto locales como internacionales, se reafirma la ”previsión de desaceleración del consumo de los hogares y, consigo, de la economía como un todo”.

Las proyecciones no son menores: se anticipa un crecimiento del PIB de apenas 2,4% para este 2026, una cifra que se situaría por debajo del 2,6% registrado en 2025.

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