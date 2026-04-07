Comercio en Colombia arrancó 2026 con freno de mano, ¿por qué cayó la venta de vivienda y combustibles?

El arranque de este 2026 ha dejado un sabor agridulce en las cajas registradoras del país. Aunque se sigue viendo números positivos, los resultados del comercio minorista sorprendieron a la baja al consenso de analistas, que esperaba una expansión del 10,0%.
En lugar de eso, se reportó un crecimiento del 7,8%, lo que representa el segundo registro más bajo de los últimos 12 meses, con base en datos del Dane.
Esta desaceleración responde a un reajuste en los bolsillos de las familias, que han comenzado a corregir su gasto especialmente en productos relacionados con la construcción y los combustibles. Así lo reveló el reciente estudio de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercados del Banco de Bogotá, liderado por su director, Camilo Pérez.
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