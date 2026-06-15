Abecé: resta un mes para aprovechar la ventana de traslado pensional

La cuenta regresiva ya comenzó para miles de colombianos que aún analizan si les conviene cambiar de régimen pensional. La llamada “oportunidad de traslado”, contemplada en la reforma pensional, seguirá vigente hasta el próximo 16 de julio de 2026, pese a que la entrada en vigor de la ley fue suspendida por la Corte Constitucional, por lo que esa opción solo estará disponible por un mes más. La medida permite que algunas personas que están próximas a pensionarse puedan trasladarse desde una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones o viceversa, conservando las reglas del sistema establecido en la Ley 100 de 1993.

¿Quiénes pueden aprovechar la oportunidad de traslado?

La Corte Constitucional suspendió en junio la entrada en vigencia de la reforma pensional, pero dejó vigentes dos disposiciones: el artículo 12, relacionado con la selección de la Administradora del Componente de Ahorro Individual (ACCAI), y el artículo 76, que creó la oportunidad de traslado. Le puede gustar: Superfinanciera abrió investigación a fondos privados de pensiones por no trasladar billonarios recursos a Colpensiones Gracias a esta decisión, las personas que cumplan los requisitos podrán seguir utilizando esta ventana hasta el 16 de julio de 2026. La medida aplica para mujeres que al 30 de junio de 2025 tenían al menos 750 semanas cotizadas y hombres que contaban con 900 semanas. Además, deben encontrarse a menos de diez años de cumplir la edad de pensión. Según precisó la Corte, quienes ya realizaron el traslado y obtuvieron aprobación conservarán ese cambio. Asimismo, las personas que actualmente tienen en curso procesos judiciales de ineficacia o nulidad de afiliación podrán acogerse a la oportunidad de traslado si cumplen los requisitos y solicitar la terminación de esos procesos.

¿Cuántos colombianos han utilizado este beneficio?

De acuerdo con Andrés Felipe Izquierdo, CEO y gerente general de Integral Soluciones Pensionales (ISP), hay 1.033.019 colombianos habilitados para acceder a la oportunidad de traslado, pero la mayoría todavía no ha tomado una decisión. Según el directivo, 172.120 personas completaron el proceso de doble asesoría. De ellas, 129.359 se trasladaron desde una AFP hacia Colpensiones y 6.990 hicieron el camino contrario. Además, 24.333 ya se pensionaron en Colpensiones. Los datos, actualizados al 30 de abril de 2026, indican que apenas el 13,19% de los colombianos habilitados ha aprovechado esta oportunidad.

¿Cuando es mejor pasarse o quedarse Colpensiones?

No siempre la mejor opción es Colpensiones, pero hay casos donde es favorable. Expertos advierten que cada caso debe analizarse individualmente, ya que un traslado puede resultar muy beneficioso para algunas personas y perjudicial para otras. Un ejemplo es el caso de Carolina, una mujer de 54 años con 1.450 semanas cotizadas y un salario promedio de $6,5 millones.

En un fondo privado, su pensión dependería del capital acumulado en su cuenta individual y se estima que recibiría cerca de $2,8 millones mensuales. En Colpensiones, por el contrario, el cálculo se realiza con base en el Ingreso Base de Liquidación y las semanas cotizadas. Con su historial laboral, alcanzaría una tasa de reemplazo cercana al 68% o 69%, lo que le permitiría obtener una pensión estimada entre $4,4 millones y $4,5 millones al mes. La diferencia superaría los $1,6 millones mensuales durante toda la vida, por lo que el traslado podría ser favorable.

¿Cuándo es mejor permanecer en una AFP?

También existen situaciones en las que el cambio puede resultar inconveniente. Ese es el caso de Santiago, de 59 años, quien tiene 1.180 semanas cotizadas y un salario promedio entre $1,5 millones y $2 millones. En su fondo privado ya supera las 1.150 semanas exigidas por la Ley 100 para acceder a la Garantía de Pensión Mínima, lo que le asegura una pensión de al menos un salario mínimo al cumplir los 62 años. Si decidiera trasladarse a Colpensiones, tendría que alcanzar las 1.300 semanas requeridas para pensionarse. Aunque continúe cotizando hasta la edad de retiro, podría quedar muy cerca del límite o incluso no alcanzarlo. Por esa razón, en este escenario particular, los expertos consideran que permanecer en el fondo privado sería una alternativa más segura.

¿Qué pasará con quienes ya se trasladaron?