Abecé: resta un mes para aprovechar la ventana de traslado pensional

La cuenta regresiva ya comenzó para miles de colombianos que aún analizan si les conviene cambiar de régimen pensional. La llamada “oportunidad de traslado”, contemplada en la reforma pensional, seguirá vigente hasta el próximo 16 de julio de 2026, pese a que la entrada en vigor de la ley fue suspendida por la Corte Constitucional, por lo que esa opción solo estará disponible por un mes más.
La medida permite que algunas personas que están próximas a pensionarse puedan trasladarse desde una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones o viceversa, conservando las reglas del sistema establecido en la Ley 100 de 1993.