La historia detrás de la condena a una exfiscal que conspiró para evitar la extradición de un narco

Por participar en una oscura trama judicial para frenar la extradición de un narcotraficante solicitado por las cortes de Estados Unidos, la justicia condenó a una fiscal colombiana a pagar siete años y tres meses de cárcel.
La afectada con la decisión es María del Socorro Fernández Chávez, quien fue fiscal en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.
De acuerdo con la investigación, el beneficiario de sus artimañas fue Segundo Alberto Villota Segura, un traficante de droga capturado en 2015, quien la usó para justificar su ingreso a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y así eludir los tribunales norteamericanos.
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Esta historia comenzó el 17 de mayo de 2016, cuando el Gobierno Nacional dio su aval para el envío al exterior de Villota, quien debía responder por cinco cargos de narcotráfico ante las cortes federales del Distrito Sur de Florida y del Distrito Este de Texas.
Los delitos que le endilgaban ocurrieron entre 2008 y 2013, cuando habría conspirado con un hermano y otras personas para el despacho de cocaína desde el Pacífico colombiano.