“Me acosté inquieto ese día, pero a las 4 a.m. respiré tranquilo”: registrador sobre votaciones

Mientras en Perú lleva más de una semana contando y recontando votos de la segunda vuelta para saber quién será su próximo presidente —entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori—, el pasado 31 de mayo los colombianos se fueron a dormir conociendo que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda habían pasado al balotaje. Para el próximo 21 de junio, la Registraduría General de la Nación enfrentará el reto final en medio de un presidente que lleva años hablando de “fraude” y que aún no reconoce pública y oficialmente los resultados que dejaron en segundo lugar a quien quiere ser su heredero. En entrevista con EL COLOMBIANO, el registrador Hernán Penagos explicó por qué el proceso electoral colombiano goza de agilidad, transparencia y confiabilidad. Le puede interesar: Así puede consultar las actas E-14 de la Registraduría y verificar los resultados mesa por mesa. ¿Por qué cree que la jornada electoral del pasado 31 de mayo salió tan bien? “Fue una jornada que se gestionó muy bien porque se cumplieron diferentes propósitos que dieron lugar a un buen resultado. En primer lugar, una muy buena capacitación de los jurados de votación. Tenían muy claro cuál era su comportamiento en la mesa de votación y cuál al momento de contar los votos y diligenciar las actas. En segundo lugar, hubo una presencia muy alta de testigos electorales de los partidos: más de 400.000 que estuvieron al frente, de manera pública, observando el conteo de votos. Y en tercer lugar, nuestros sistemas se comportaron muy bien. Hemos trabajado, llevamos año y medio probándolos y haciendo simulacros. La gran ventaja en la Registraduría es que previo al proceso electoral se hacen pruebas de todos los componentes, simulacros en todo el país, todo en presencia de los partidos y de la observación internacional. Eso nos permite resolver cualquier incidencia. Entonces los jurados hicieron su tarea muy bien, las actas fueron bien diligenciadas y eso permitió que pudiéramos publicarlas rápido”.

Eso fue como en una hora y media que supimos los resultados y Perú todavía no sabemos cómo quedó... “Lleva más de una semana y debo decirle que, como están las cosas, van a tardarse de pronto un mes para poder contar. Va a tardar semanas, es decir, se impugnaron actas. El Jurado Nacional Electoral está revisando y no ha llegado material del exterior. Aquí en Colombia hacemos eso con mucha agilidad y ese proceso en la mesa de votación permitió que pudiéramos hacer el preconteo, que es el que ustedes ven en los comunicados después de las 4 de la tarde. Con eso, los jueces tenían en sus manos las actas muy limpias, muy organizadas y el preconteo muy claro. Tanto así que tuvo un acierto del 99,96 %. Eso nunca se había visto en Colombia y todo es una secuencia. Es la primera vez que hay cero reclamaciones, no porque la ciudadanía no sepa ni porque los partidos no tengan abogados, es porque no encontraban o no se veían causales para reclamar”. Además, todos los organismos internacionales respaldaron y aplaudieron esa jornada electoral, a pesar de que el presidente Gustavo Petro insista en el tema del fraude. “Todas las narrativas de alteraciones en los resultados fueron una a una explicadas y referenciadas a detalle desde el punto de vista técnico. Hicimos una reunión con los partidos políticos, con la observación y con las autoridades y les explicamos que esos minutos del 26 de mayo a los que hacía referencia de que se había modificado el censo electoral, era todo lo contrario. Lo que había ocurrido ese día era que se había entregado a los partidos la información del censo electoral para que la tuvieran en sus manos. Después dijeron en un video divulgado de absoluta mentira que en el exterior había ocurrido que un candidato obtenía una votación y que registraban otro. Una cosa es la desinformación, otra cosa la mentira. Un ciudadano del común tomaba un acta donde un candidato obtenía 600 votos y luego decía que en la página de la Registraduría aparecían 64. Pero, en realidad, uno era la votación del lunes y otra la votación del domingo. Eso es una mentira vulgar, penosa y difundía un montaje”.

Los hechos y la vigilancia demostró que no hubo el mentado fraude... “Las 860.000 personas que fueron jurados de votación lo hicieron bien, con juicio, con rigor y cumpliendo su deber. Por eso, atacar el proceso electoral es atacar también la ciudadanía que hace su tarea”. De pronto Iván Cepeda no dijo nada más de eso porque sus ninguno de sus testigos reportó anomalía alguna. “Yo me acosté un poco inquieto ese día porque quién duerme en medio de semejante circunstancia. Me fui en la noche muy preocupado porque anunciar alteraciones de un proceso electoral en una nación como Colombia es muy difícil. A las 4 de la mañana, cuando vi que de los partidos no había ningún anuncio de alteraciones, tome un respiro”. Es muy diciente que en ninguna mesa hayan mandado los testigos que estaban porque lo pueden hacer para decir que hubo “robo de votos”. “Por eso a las 6 de la mañana, cuando empecé a atender los medios, les aseguré que los partidos hace rato cruzaron todas las actas electorales con el preconteo y con sus fotos. También que si, en ese momento no han anunciado ningún hecho de alteración, es porque no han encontrado nada y ahí tome un poco de respiro. Ahí me di cuenta que no pasaba nada, pero luego lo que vimos fue un montón de narrativas”. ¿Qué novedades habrá para la segunda vuelta el 21 de junio? “Seguimos avanzando con la exposición del código con congelamiento del código fuente. Es entregar ese código a la Procuraduría General de la Nación y su descongelamiento en presencia de las auditorías, de los observadores y de las campañas políticas. También vamos a activar las mesas de justicia para que todos los puestos de votación las tengan y participen Fiscalía con el CTI, Procuraduría, Defensoría y funcionarios de Registraduría para atender en tiempo real cualquier incidencia, queja o reclamo”. ¿Qué tipo de anomalías se pueden reportar? “Que alguien evidencie una compra de votos, que están tomando fotos a la tarjeta electoral —que puede ser compra de votos—, gente haciendo campaña a los alrededores de los puestos de votación o servidores públicos participando en política.