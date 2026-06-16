“Me acosté inquieto ese día, pero a las 4 a.m. respiré tranquilo”: registrador sobre votaciones

Mientras en Perú lleva más de una semana contando y recontando votos de la segunda vuelta para saber quién será su próximo presidente —entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori—, el pasado 31 de mayo los colombianos se fueron a dormir conociendo que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda habían pasado al balotaje. Para el próximo 21 de junio, la Registraduría General de la Nación enfrentará el reto final en medio de un presidente que lleva años hablando de “fraude” y que aún no reconoce pública y oficialmente los resultados que dejaron en segundo lugar a quien quiere ser su heredero.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el registrador Hernán Penagos explicó por qué el proceso electoral colombiano goza de agilidad, transparencia y confiabilidad.
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¿Por qué cree que la jornada electoral del pasado 31 de mayo salió tan bien?
“Fue una jornada que se gestionó muy bien porque se cumplieron diferentes propósitos que dieron lugar a un buen resultado. En primer lugar, una muy buena capacitación de los jurados de votación. Tenían muy claro cuál era su comportamiento en la mesa de votación y cuál al momento de contar los votos y diligenciar las actas.
En segundo lugar, hubo una presencia muy alta de testigos electorales de los partidos: más de 400.000 que estuvieron al frente, de manera pública, observando el conteo de votos.
Y en tercer lugar, nuestros sistemas se comportaron muy bien. Hemos trabajado, llevamos año y medio probándolos y haciendo simulacros. La gran ventaja en la Registraduría es que previo al proceso electoral se hacen pruebas de todos los componentes, simulacros en todo el país, todo en presencia de los partidos y de la observación internacional. Eso nos permite resolver cualquier incidencia. Entonces los jurados hicieron su tarea muy bien, las actas fueron bien diligenciadas y eso permitió que pudiéramos publicarlas rápido”.