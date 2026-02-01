x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Boom de las motos sigue en Colombia: ventas superaron las 95.000 matrículas en enero 2026; estas fueron las más vendidas

Cundinamarca y Antioquia encabezaron las matrículas del país en enero, en un mes que cerró con 95.617 registros a nivel nacional. o Bajaj, Honda y AKT, las marcas más vendidas.

  • Las motos entre 101 cc y 125 cc concentraron casi la mitad de los registros en enero. FOTO: Edwin Bustamante.
    Las motos entre 101 cc y 125 cc concentraron casi la mitad de los registros en enero. FOTO: Edwin Bustamante.
  • Venta de motos en el último año por mes. FOTO Informe de Andi y Fenalco
    Venta de motos en el último año por mes. FOTO Informe de Andi y Fenalco
  • Bajaj, Honda y AKT fueron las marcas con mayor número de registros en Colombia. FOTO: Informe de la Andi y Fenalco
    Bajaj, Honda y AKT fueron las marcas con mayor número de registros en Colombia. FOTO: Informe de la Andi y Fenalco
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
bookmark

Luego de un 2025 histórico, en el que se vendieron más de 1,1 millones de motocicletas, el 2026 arrancó con un crecimiento del 30% en Colombia.

Durante enero se registraron 95.617 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 30,21% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el más reciente informe de la Andi y Fenalco, elaborado con base en cifras del Runt.

Aunque el resultado muestra una dinámica positiva en la comparación anual, el informe también evidencia una caída del 14,86% frente a diciembre de 2025, un comportamiento que responde a factores estacionales habituales tras el cierre del año y el pico de matrículas registrado en el último trimestre.

Le puede interesar: Bajaj, AKT y Suzuki lideraron las ventas de motos en un 2025 que cerró con más de 1,1 millones de registros

Las motocicletas de baja cilindrada siguen dominando el mercado

Venta de motos en el último año por mes. FOTO Informe de Andi y Fenalco
Venta de motos en el último año por mes. FOTO Informe de Andi y Fenalco

La preferencia de los compradores se mantuvo concentrada en los segmentos de baja y media cilindrada. Las motocicletas entre 101 cc y 125 cc representaron el 48,81% del total de registros, seguidas por las de 151 cc a 200 cc, con una participación del 26,18 %.

Este comportamiento confirma el papel de la motocicleta como herramienta de movilidad cotidiana y de trabajo en distintas regiones del país.

Lea más: Cinco de cada 10 motos vendidas en Colombia ya se compran a crédito: estas son las preferidas por los colombianos

Bajaj, Honda y AKT lideraron las matrículas

Bajaj, Honda y AKT fueron las marcas con mayor número de registros en Colombia. FOTO: Informe de la Andi y Fenalco
Bajaj, Honda y AKT fueron las marcas con mayor número de registros en Colombia. FOTO: Informe de la Andi y Fenalco

En enero, Bajaj, Honda y AKT fueron las marcas con mayor número de registros en Colombia. Bajaj encabezó el ranking con una participación del 16,61%, seguida por Honda (15,14%) y AKT (14,89%).

En términos de crecimiento, Hero fue la marca con mayor expansión dentro del top 8, al registrar un aumento del 75,87% frente a enero de 2025, mientras que Honda creció un 73,49 % en el mismo periodo.

Los modelos más vendidos y el foco en seguridad

Los 10 modelos más vendidos del país concentraron el 36,51% del total de motocicletas matriculadas en enero.

Un dato relevante del informe es que el 10 % de estos modelos incorpora sistemas de frenado avanzado, ABS o CBS, lo que refleja un avance en los estándares de seguridad vial dentro del mercado colombiano.

Entre los modelos con mayor número de registros se destacan:

- AKT AK125 NKD EIII

- Bajaj CT100

- Suzuki.

- Honda.

- Yamaha.

- TVS.

Conozca también: Las facilidades de crédito impulsaron las ventas de motos en 2025: en Bajaj, el 45% se vendió financiado

Cundinamarca y Antioquia, a la cabeza del mercado

A nivel regional, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 45,85 % del total de registros del país durante enero de 2026. Cundinamarca lideró con 17.736 unidades (18,55 %), seguida por Antioquia con 15.717 (16,44 %) y Valle del Cauca con 10.390 (10,87 %).

En el análisis por municipios, Sabaneta (Antioquia) se ubicó como el territorio con mayor número de registros, con 8.480 motocicletas, seguido por Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca).

En conjunto, los diez municipios con más matrículas representaron el 39,18% del total nacional, lo que evidencia una fuerte concentración del mercado en zonas con alta actividad logística, comercial y de movilidad diaria.

Un arranque que marca la tendencia del año

El balance de enero sugiere que, pese a la corrección mensual frente a diciembre, el mercado de motocicletas mantiene una tendencia de crecimiento interanual sólida, impulsada por la demanda de movilidad eficiente, el uso productivo del vehículo y la renovación del parque automotor.

El comportamiento de los próximos meses será clave para confirmar si este ritmo se consolida a lo largo de 2026 o si el mercado entra en una fase de ajuste tras el fuerte arranque del año.

Temas recomendados

Andi
Fenalco
motos
Matrículas de motos
Venta de motos
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida