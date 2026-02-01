Boom de las motos sigue en Colombia: ventas superaron las 95.000 matrículas en enero 2026; estas fueron las más vendidas

Las motocicletas de baja cilindrada siguen dominando el mercado

Venta de motos en el último año por mes. FOTO Informe de Andi y Fenalco

La preferencia de los compradores se mantuvo concentrada en los segmentos de baja y media cilindrada. Las motocicletas entre 101 cc y 125 cc representaron el 48,81% del total de registros, seguidas por las de 151 cc a 200 cc, con una participación del 26,18 %. Este comportamiento confirma el papel de la motocicleta como herramienta de movilidad cotidiana y de trabajo en distintas regiones del país. Lea más: Cinco de cada 10 motos vendidas en Colombia ya se compran a crédito: estas son las preferidas por los colombianos

Bajaj, Honda y AKT lideraron las matrículas

Bajaj, Honda y AKT fueron las marcas con mayor número de registros en Colombia. FOTO: Informe de la Andi y Fenalco

En enero, Bajaj, Honda y AKT fueron las marcas con mayor número de registros en Colombia. Bajaj encabezó el ranking con una participación del 16,61%, seguida por Honda (15,14%) y AKT (14,89%). En términos de crecimiento, Hero fue la marca con mayor expansión dentro del top 8, al registrar un aumento del 75,87% frente a enero de 2025, mientras que Honda creció un 73,49 % en el mismo periodo.

Los modelos más vendidos y el foco en seguridad

Los 10 modelos más vendidos del país concentraron el 36,51% del total de motocicletas matriculadas en enero. Un dato relevante del informe es que el 10 % de estos modelos incorpora sistemas de frenado avanzado, ABS o CBS, lo que refleja un avance en los estándares de seguridad vial dentro del mercado colombiano. Entre los modelos con mayor número de registros se destacan: - AKT AK125 NKD EIII - Bajaj CT100 - Suzuki. - Honda. - Yamaha. - TVS. Conozca también: Las facilidades de crédito impulsaron las ventas de motos en 2025: en Bajaj, el 45% se vendió financiado

Cundinamarca y Antioquia, a la cabeza del mercado