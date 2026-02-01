Boom de las motos sigue en Colombia: ventas superaron las 95.000 matrículas en enero 2026; estas fueron las más vendidas

Luego de un 2025 histórico, en el que se vendieron más de 1,1 millones de motocicletas, el 2026 arrancó con un crecimiento del 30% en Colombia.
Durante enero se registraron 95.617 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 30,21% frente al mismo mes de 2025, de acuerdo con el más reciente informe de la Andi y Fenalco, elaborado con base en cifras del Runt.
Aunque el resultado muestra una dinámica positiva en la comparación anual, el informe también evidencia una caída del 14,86% frente a diciembre de 2025, un comportamiento que responde a factores estacionales habituales tras el cierre del año y el pico de matrículas registrado en el último trimestre.
