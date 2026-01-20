Venezuela vuelve al radar de Wall Street: bonos al alza, petróleo en alerta y dólar bajo prueba como refugio

Los inversionistas internacionales siguen de cerca las consecuencias de la operación militar estadounidense del 3 de enero, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, hoy imputados en Nueva York por cargos de narcoterrorismo, de los que se declararon inocentes.
El episodio introdujo un nuevo nivel de incertidumbre política, operativa y económica. Mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió la liberación inmediata del mandatario, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos “gestionará” Venezuela y avanzará en la reparación de su infraestructura petrolera.
“Esto representa una intervención estadounidense significativa y es probable que gran parte de su impacto se manifieste con el tiempo, dada la alta incertidumbre política y operativa”, advirtió Simon Waever, director global de Estrategia de Crédito Soberano y Renta Fija para América Latina en Mercados Emergentes de Morgan Stanley.