Venezuela vuelve al radar de Wall Street: bonos al alza, petróleo en alerta y dólar bajo prueba como refugio

La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela reactivó el interés de Wall Street por los activos del país. Morgan Stanley y Wells Fargo coinciden en que el impacto global será acotado, pero con efectos relevantes sobre bonos, petróleo y divisas.

  La situación de Venezuela también podría poner a prueba el papel del dólar estadounidense como activo refugio, especialmente en un entorno de volatilidad del petróleo y de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal. Foto: AFP
    La situación de Venezuela también podría poner a prueba el papel del dólar estadounidense como activo refugio, especialmente en un entorno de volatilidad del petróleo y de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal. Foto: AFP
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 5 horas
bookmark

Los inversionistas internacionales siguen de cerca las consecuencias de la operación militar estadounidense del 3 de enero, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, hoy imputados en Nueva York por cargos de narcoterrorismo, de los que se declararon inocentes.

El episodio introdujo un nuevo nivel de incertidumbre política, operativa y económica. Mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió la liberación inmediata del mandatario, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos “gestionará” Venezuela y avanzará en la reparación de su infraestructura petrolera.

Puede leer: Magnates de Wall Street se perfilan como ganadores tras la ofensiva de Trump en Venezuela

“Esto representa una intervención estadounidense significativa y es probable que gran parte de su impacto se manifieste con el tiempo, dada la alta incertidumbre política y operativa”, advirtió Simon Waever, director global de Estrategia de Crédito Soberano y Renta Fija para América Latina en Mercados Emergentes de Morgan Stanley.

Bonos: el impacto más inmediato

Morgan Stanley y Wells Fargo coinciden en que el mercado de deuda es el que ya refleja con mayor claridad el cambio de escenario. Los bonos soberanos de Venezuela y los títulos de PDVSA —ambos en default— extendieron su repunte, tras las fuertes ganancias registradas a finales de 2025.

Según Wells Fargo, la deuda venezolana casi duplicó su valor en los últimos 12 meses, un desempeño que responde a que los inversionistas comenzaron a descontar un eventual cambio de régimen.

“El grado de sobreperformance de los activos venezolanos refleja una mayor confianza en un giro político”, señaló la entidad.

Entérese: Recuperar la producción petrolera en Venezuela tomaría 15 años y hasta US$180.000 millones

Morgan Stanley agregó que la rapidez con la que se produjo la captura de Maduro redujo la probabilidad de escenarios más desordenados o de conflictos prolongados.

“De cara al futuro, el factor determinante probablemente será hasta qué punto las autoridades venezolanas restantes cumplan con las exigencias de Estados Unidos y faciliten una transición ordenada”, explicó Waever.

Ambos bancos descartan, por ahora, un contagio amplio en América Latina. No obstante, anticipan una mayor diferenciación entre países, favoreciendo a aquellos con vínculos más estrechos con Estados Unidos, en un año marcado por elecciones en Brasil, Colombia, Costa Rica, Haití y Perú.

Petróleo: riesgos de corto plazo y presión a mediano plazo

En el mercado energético, la lectura es más cautelosa. Los precios del petróleo subieron en la primera jornada bursátil tras la intervención, reflejando el temor a interrupciones temporales de la producción venezolana.

Venezuela posee las mayores reservas de crudo del mundo, pero es el menor productor entre los 10 países con mayores reservas, debido a años de ineficiencia, falta de inversión y sanciones internacionales.

“La agitación política podría provocar pérdidas adicionales de producción a corto plazo. Sin embargo, el mercado petrolero global parece bien abastecido y podría absorber estos riesgos sin un impacto excesivo en los precios”, señaló Martijn Rats, estratega global de materias primas de Morgan Stanley.

Le interesa: China exige a Venezuela pagar deuda heredada del chavismo que llegaría a US$20.000 millones

A mediano plazo, un gobierno estable que normalice relaciones con Estados Unidos podría atraer inversión y elevar la producción, lo que presionaría a la baja los precios internacionales, afirmó el banco.

La entidad mantiene una perspectiva cautelosa y prevé que el Brent caiga hacia los 50 dólares en los próximos meses, escenario que podría reforzarse con una mayor oferta venezolana.

Este contexto tendría efectos mixtos: impacto negativo para grandes productores, beneficios para refinerías estadounidenses por mayor acceso a crudo pesado venezolano y mayor competencia para productores canadienses.

Divisas: el dólar, bajo examen

La situación también podría poner a prueba el papel del dólar estadounidense como activo refugio, especialmente en un entorno de volatilidad del petróleo y de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal.

“La convicción de los inversionistas sobre el dólar es baja. Por ello, la reacción de la moneda a eventos geopolíticos clave puede construir una narrativa de mercado y generar movimientos sostenibles en los precios”, señaló David Adams, director de Estrategia de Divisas del G10 de Morgan Stanley.

Vea también: Así está planeando Trump la transición en Venezuela: “No queremos otro ISIS, en Irak el vacío de poder no trajo orden”

Oro y acciones de defensa

En un contexto de mayor incertidumbre geopolítica, Morgan Stanley considera que el oro mantiene su atractivo como activo refugio. Además, una eventual escalada y mayores niveles de gasto público podrían beneficiar a las acciones del sector defensa en Estados Unidos y Europa.

Wells Fargo, por su parte, advierte que América Latina ya muestra una división más marcada entre países alineados con Estados Unidos y aquellos más cercanos a China, una fractura que podría profundizarse.

Aun así, el banco considera que Venezuela seguirá siendo un caso excepcional y que, pese a la incertidumbre prolongada, la tendencia general de reducción del riesgo político en la región debería mantenerse.

Más noticias: EE. UU. realizó su primera venta de petróleo venezolano, ¿por cuánto fue?

En conjunto, ambas entidades coinciden en que Venezuela vuelve a ocupar un lugar relevante en el radar de Wall Street, con efectos claros sobre la deuda, un impacto contenido en el petróleo y un debate abierto sobre divisas y refugios. Sin embargo, subrayan que se trata de un evento focalizado, más político-financiero que sistémico, cuyos efectos se desplegarán de forma gradual en los mercados globales.

Utilidad para la vida