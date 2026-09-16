Uno de cada dos carros nuevos ya es eléctrico o híbrido: Tesla y BYD concentran más del 60% en 2026

El carro eléctrico dejó de ser una rareza en las calles colombianas y comenzó a disputarles espacio a los motores de combustión. En agosto, por primera vez, los vehículos híbridos y eléctricos representaron 50,6% de todos los vehículos nuevos matriculados en Colombia. Es decir, uno de cada dos carros que llegaron al registro en el mes utilizaba alguna de estas tecnologías. La velocidad del cambio también se refleja en las cifras. En agosto se matricularon 4.542 vehículos eléctricos, un crecimiento de 176% frente a las 1.647 unidades del mismo mes de 2025. Los híbridos sumaron otras 9.195 unidades, con un incremento de 51,6%. En conjunto, fueron 13.737 vehículos, frente a un mercado total de 27.124 unidades. El fenómeno no es de un solo mes, puesto que entre enero y agosto de 2026, Colombia acumuló 33.889 vehículos eléctricos nuevos, 222,5% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos llegaron a 63.210 unidades, con un crecimiento de 61%. En total, estas dos tecnologías suman 97.099 registros en los primeros ocho meses del año. Para entender el tamaño del salto basta mirar hacia atrás. Entre enero y agosto de 2024 se habían matriculado 3.842 vehículos eléctricos. Dos años después, el acumulado de 2026 es casi nueve veces mayor. Y dentro de ese mercado hay otro fenómeno: la electrificación está llegando de la mano de marcas que hace pocos años prácticamente no tenían presencia en el país. Le puede interesar: La china BYD y la gringa Tesla siguen liderando en ventas de vehículos eléctricos en Colombia: aquí el top cinco

Tesla concentra cuatro de cada 10 eléctricos

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En el segmento de vehículos eléctricos, la concentración es particularmente marcada. En los primeros ocho meses del año, Tesla matriculó 14.107 unidades, equivalentes al 41,6% del mercado eléctrico. Es decir, aproximadamente cuatro de cada 10 carros eléctricos nuevos registrados en Colombia llevan el emblema de la compañía estadounidense. En segundo lugar aparece BYD, con 7.332 unidades y una participación de 21,6%, mientras que Chery ocupa el tercer lugar, con 1.893 unidades y 5,6%. El salto de Tesla ha sido especialmente visible. En agosto de 2025 la marca no reportaba matrículas en Colombia porque apenas estaba planeando su ingreso al mercado nacional, pero un año después registró 2.046 unidades en un solo mes, suficientes para ubicarse cuarta en el listado general de marcas más vendidas, detrás de Kia, Toyota y Renault. El protagonista de esa expansión fue el Tesla Model Y. Solo en agosto se matricularon 1.902 unidades, una cifra equivalente a cerca de 7% de todos los vehículos nuevos registrados en el país durante ese mes. En el acumulado del año, el Model Y suma 12.161 unidades. BYD, por su parte, tiene en la Yuan Up uno de sus principales vehículos de entrada: acumula 3.499 unidades en lo corrido de 2026. En agosto matriculó 323. El crecimiento también tiene una explicación relacionada con el tipo de vehículo que están buscando los colombianos. Los SUV siguen dominando el mercado, con 131.119 unidades matriculadas entre enero y agosto, y dentro de esta categoría encontraron espacio varios de los eléctricos e híbridos que más se están vendiendo. La transición, por tanto, no está ocurriendo únicamente porque haya más oferta eléctrica. También está ocurriendo porque los nuevos modelos están entrando en los segmentos de mayor demanda del mercado. Lea más: Tesla ahora le cobrará $69.900 al mes a sus propietarios por la conectividad premium

El híbrido amplía la puerta de entrada

La otra mitad de la historia está en los híbridos. A diferencia del eléctrico puro, esta tecnología combina un motor de combustión con uno eléctrico, lo que permite reducir el consumo de combustible sin exigir al conductor depender exclusivamente de una batería para desplazarse. En agosto se matricularon 9.195 híbridos, liderados por Toyota, con 1.563 unidades y 17% de participación; Suzuki, con 1.150 y 12,5%, y Kia, con 1.009 y 11%. En el acumulado de enero a agosto, Toyota mantiene el primer lugar con 10.193 unidades, seguida por Suzuki con 9.899 y Kia con 7.928. También cambia el mapa cuando se mira por modelos. La Toyota Corolla Cross lidera con 5.034 unidades, seguida por la Mazda CX-30, con 4.829, y la Kia Sportage, con 3.609. Así, el mercado colombiano está teniendo dos velocidades de electrificación: una muy acelerada en los vehículos eléctricos y otra, igualmente importante por volumen, en los híbridos. Pero el crecimiento de las ventas abre una pregunta que ya no es secundaria: ¿la infraestructura de carga está creciendo al mismo ritmo?

Más carros, pero todavía pocos puntos para cargarlos

La respuesta, por ahora, muestra una brecha. En noviembre de 2025, el Ministerio de Minas y Energía reportaba 229 estaciones de carga pública, 401 cargadores y 746 conectores en Colombia, concentrados principalmente en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca. Para 2026, estimaciones recogidas por el sector ubican la infraestructura alrededor de 520 puntos o cargadores, mientras que desde la industria se ha advertido que la cantidad sigue siendo insuficiente frente al crecimiento del parque eléctrico. Una referencia expuesta por Deibit Mauricio Lozano, CEO de Cien by Internacional de Eléctricos señala que habría cerca de 520 cargadores para más de 100.000 vehículos eléctricos y plantea como referencia internacional un conector por cada 10 vehículos. La comparación debe hacerse con cuidado, porque no todos los vehículos eléctricos dependen de la red pública: una parte importante puede cargarse en hogares, conjuntos residenciales o lugares de trabajo. Además, una estación puede tener varios conectores y diferentes niveles de potencia. Aun así, el ritmo de expansión de la infraestructura pública evidencia que la oferta de carga todavía tiene que acelerar para acompañar el crecimiento del parque eléctrico. Conozca también: Cargar carro eléctrico en Colombia será más fácil: nueva regulación simplifica reglas para instalar electrolineras

Gobierno se mueve en posibles soluciones para déficit de electrolineras

La propia regulación comenzó a moverse en esa dirección. En julio de 2026, el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40334, que busca simplificar el proceso para conectar estaciones de carga de acceso público a la red eléctrica y agilizar el despliegue de esta infraestructura. También hay inversiones privadas que muestran hacia dónde se dirige el negocio. Inpel anunció un plan para instalar 400 nuevos puntos de carga, con una inversión estimada de $40.000 millones de la compañía y otros $40.000 millones movilizados mediante un esquema de coinversión. La empresa identifica a Bogotá, Medellín y Cali como mercados de alta demanda y plantea extender la infraestructura hacia ciudades intermedias y corredores nacionales. Cien by Internacional de Eléctricos, por su parte, tiene como meta llegar a 100 estaciones y entre 450 y 500 conectores en 24 ciudades de 14 departamentos para junio de 2027, con una inversión superior a $20.000 millones. Actualmente reporta seis estaciones en operación y más de 55 nuevos puntos en despliegue. Tesla también comenzó a construir su propia red. En mayo de 2026 puso en operación sus primeros supercargadores en Colombia y para junio reportaba 12 cargadores rápidos entre Bogotá y Medellín. Esto muestra que las electrolineras ya dejaron de ser únicamente un complemento de la venta de vehículos para convertirse en un negocio propio alrededor de la transición energética. El reto está en que la infraestructura no consiste solamente en instalar más enchufes. Importan la potencia de los cargadores, la ubicación, el tiempo de espera, la disponibilidad y la conexión a la red eléctrica. Por eso el Gobierno también avanzó en reglas de interoperabilidad. La regulación expedida en 2025 estableció estándares técnicos para que las estaciones públicas puedan operar bajo condiciones comunes y facilitar el acceso de los usuarios. El mercado, entretanto, continúa acelerando. Entre enero y agosto se matricularon 213.377 vehículos nuevos en Colombia, 42,1 % más que en el mismo periodo de 2025. De ese total, casi 97.100 fueron eléctricos o híbridos. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: