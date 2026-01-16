En 2025, se vendieron 19.724 vehículos eléctricos nuevos: BYD, Kia y Chery lideran el negocio

El auge de la movilidad en Colombia ya no es promesa, es estadística. Fenalco y la Andi, gremios que representan al sector automotor, presentaron el Informe de Registro de Vehículos Eléctricos e Híbridos a diciembre de 2025, con cifras que confirman un cambio estructural en el parque automotor del país.
Con base en los datos de matrículas del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el balance muestra crecimientos de dos y hasta tres dígitos, tanto en el cierre de diciembre como en el acumulado anual.
