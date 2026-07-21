El fútbol mueve el turismo deportivo: aficionados gastan cerca de $5 millones por viaje, 46% más que otros viajeros

Además de ser uno de los deportes que más moviliza y despierta pasiones en millones de aficionados que colman las tribunas, también se convirtió en el mayor impulsor económico del turismo deportivo. Los aficionados que viajan para asistir a partidos gastan en promedio US$1.476 por viaje, unos $4.782.373 aproximadamente, cifra 46% superior a la de otros turistas deportivos, cuyo desembolso ronda los US$1.011 (alrededor de $3.275.731), según un estudio global de Priority Pass. El comportamiento confirma que este deporte se ha convertido en el principal generador de viajes asociados a eventos deportivos y en un segmento de alto valor para aerolíneas, hoteles, operadores turísticos y entidades financieras. La investigación, realizada entre más de 12.500 viajeros de 20 mercados, encontró además que el 54% de los aficionados en América ha realizado viajes motivados por el fútbol, lo que posiciona a este deporte como el principal dinamizador del turismo deportivo en la región. A ello se suma un mercado con perspectivas de expansión: Fortune Business Insights estima que el turismo deportivo pasará de mover US$707.000 millones (alrededor de $2,29 cuatrillones) en 2025 a más de US$2 billones (cerca de $6,48 cuatrillones) en 2034. Le puede interesar: Efecto Mundial: Cabo Verde disparó su atractivo turístico y búsquedas para viajar crecieron hasta 3.000%

El partido es solo una parte del viaje

El estudio revela que el perfil del viajero futbolero cambió. Ya no se trata únicamente de desplazarse para asistir a un partido, sino de construir una experiencia alrededor del evento. El 49% de los viajeros asegura que lo hace por la emoción de vivir los encuentros en directo; el 48%, por la pasión hacia un equipo o deporte, y el 46% aprovecha el viaje para conocer nuevas ciudades, porcentaje que entre los millennials y la generación Z asciende al 49%. Christopher Evans, CEO de Collinson International, empresa propietaria de Priority Pass, aseguró que esta transformación está redefiniendo la industria de los viajes. “Las personas están organizando cada vez más sus viajes alrededor de experiencias que les importan profundamente. Los grandes eventos deportivos no solo movilizan viajeros, también generan recuerdos, conexiones emocionales y oportunidades para que las marcas formen parte de esos momentos”. Para Giovanny Ángel, experto en turismo, el impacto de un Mundial o de un gran torneo comienza incluso antes de que el viajero compre un tiquete. “La exposición que da eventos deportivos como un Mundial no genera automáticamente que la gente viaje; genera que investigue el destino y pueda tomar la decisión de visitarlo. Empiezan a buscar escenarios turísticos, gastronomía, cultura y condiciones de seguridad para definir su ruta de viaje”. El especialista explica que el turismo deportivo dejó de depender exclusivamente de los deportistas y hoy involucra a familias, acompañantes y aficionados, multiplicando el impacto económico sobre los destinos. Lea más: Así son Uzbekistán, Cabo Verde y Noruega, los países que se volvieron tendencia turística gracias al Mundial 2026 “Hoy se considera el turismo deportivo como uno de los jalonadores más importantes de la industria. No solamente viajan los deportistas, también lo hacen los aficionados y sus familias, lo que dinamiza diferentes destinos de acuerdo con la programación de los eventos”. El crecimiento de este segmento también empieza a reflejarse en Colombia. Priority Pass destacó que, con base en proyecciones de Migración Colombia, durante los dos últimos meses se registraron 2,48 millones de movimientos migratorios internacionales hacia los países sede de los torneos, un crecimiento del 11% frente al mismo periodo de 2025 y cerca de 91.000 desplazamientos adicionales de aficionados colombianos. Para Ángel, el país también está utilizando los eventos deportivos como una estrategia para atraer visitantes internacionales y diversificar su oferta turística. “Colombia hoy está utilizando los eventos deportivos como un elemento atractivo para convocar visitantes. Carreras como la Media Maratón de Cali, la Media Maratón del Meta, el Mundial de Surf en La Guajira y las competencias de aventura están trayendo miles de deportistas y acompañantes de diferentes países”. El experto destacó que disciplinas como el surf, el atletismo, el ciclomontañismo, el off road y las carreras de aventura están posicionando nuevos destinos nacionales en el mapa del turismo internacional. Conozca también: Dólar barato impulsa viajes al exterior: salida de colombianos creció 12,6%, pero cae turismo extranjero

El deporte también influye en las decisiones financieras

El informe también encontró que la pasión por el deporte empieza a influir en la forma como los viajeros eligen productos financieros. El 79% de quienes cuentan con beneficios de viaje aseguró que sus intereses deportivos incidieron en la elección de su tarjeta de pago, mientras que el 46% considera que el acceso a eventos deportivos como beneficio mejora significativamente la experiencia de viaje. Incluso, el 71% de quienes hoy no cuentan con este tipo de ventajas manifestó interés en acceder a ellas. Estos cambios muestran que el turismo deportivo ya no solo representa una oportunidad para aerolíneas y hoteles. Bancos, emisores de tarjetas, aeropuertos, operadores turísticos y marcas vinculadas al entretenimiento encuentran en los aficionados al fútbol un consumidor con mayor disposición de gasto y que busca experiencias completas alrededor de los grandes eventos, consolidando al deporte como uno de los motores más dinámicos de la economía turística mundial. Bloque de preguntas y respuestas: