Tres personas murieron por hantavirus en Venezuela: esto se sabe sobre los contagios

Al menos tres personas murieron al contagiarse de hantavirus en el este de Venezuela, informó este martes, 21 de julio, el Ministerio de Salud, que a su vez descartó la transmisión “de persona a persona” en el país. Se trata de un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico. Se transmite por contacto con la orina, excrementos o saliva de roedores infectados y es poco común la infección entre seres humanos. Entérese: El “sorteo genético”: ¿por qué el hantavirus es más letal para algunas personas que para otras? El Ministerio de Salud reportó en un comunicado el fallecimiento de “tres pacientes” con “diagnóstico confirmado de hantavirus” en el estado Anzoátegui (este), sin ofrecer más detalles.

“No existe evidencia científica de transmisión de persona a persona en nuestro país”, apunta el texto. La cartera reportó otras dos muertes de personal médico en el estado Barinas (oeste) por causas aún “por confirmarse”. El Colegio de Médicos de Barinas exigió la semana pasada una “investigación epidemiológica exhaustiva” para identificar la causa de muerte de los médicos. Además, en un comunicado, pidió “que se garantice el suministro y dotación constante de insumos de bioseguridad” en los centros del salud del estado. Lea más: OMS alerta por brote de hantavirus en crucero: ocho casos son de cepa transmisible entre humanos El Ministerio de Salud desestimó que las tres muertes en Anzoátegui y las dos bajo investigación en Barinas estén relacionadas entre sí. “Queda descartada cualquier conexión entre las situaciones registradas”, apuntó el ente en su comunicado. Un mortal brote de hantavirus en un crucero desató alarma internacional este año. Se registraron 13 casos relacionados con el crucero MV Hondius, que zarpó el 1 de abril del extremo sur de Argentina, incluidos tres fallecidos.

Estudios posteriores indicaron que los contagios corresponden a la cepa Andes, la única conocida que puede transmitirse entre humanos. La Organización Mundial de la Salud señaló en julio que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius terminó, después de que la última persona saliera de la cuarentena. Siga leyendo: Brote de norovirus en crucero en California deja más de 100 contagiados

Bloque de preguntas y respuestas:

Los casos confirmados se detectaron en el estado Anzoátegui, en el oriente del país. Además, dos muertes de personal médico en Barinas siguen bajo investigación por una causa aún no confirmada. ¿El hantavirus se contagia de persona a persona? No siempre. La mayoría de los casos se transmiten por contacto con la orina, los excrementos o la saliva de roedores infectados. En Venezuela, el Ministerio de Salud aseguró que no existe evidencia de transmisión entre personas. ¿Qué pasó con el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius? El brote dejó 13 casos y tres personas fallecidas. La Organización Mundial de la Salud informó posteriormente que el evento terminó tras la salida de la última persona de cuarentena.