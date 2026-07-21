Tres personas murieron por hantavirus en Venezuela: esto se sabe sobre los contagios

Al menos tres personas murieron al contagiarse de hantavirus en el este de Venezuela, informó este martes, 21 de julio, el Ministerio de Salud, que a su vez descartó la transmisión “de persona a persona” en el país.
Se trata de un virus poco frecuente para el que no existe vacuna ni tratamiento específico. Se transmite por contacto con la orina, excrementos o saliva de roedores infectados y es poco común la infección entre seres humanos.
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El Ministerio de Salud reportó en un comunicado el fallecimiento de “tres pacientes” con “diagnóstico confirmado de hantavirus” en el estado Anzoátegui (este), sin ofrecer más detalles.