Mundial 2026, el más lucrativo de la historia: Fifa sumará unos $35,6 billones en ingresos tras el torneo

El Mundial de 2026 marcó récords por donde se le mire, en cuanto a lo futbolístico. Pero también se convirtió en el torneo más rentable para La Fifa, puesto que, tras la final disputada entre España y Argentina, que coronó a los ibéricos (1-0) en los 120 minutos, el organismo anunció que elevará en US$2.000 millones (cerca de $6,48 billones) sus previsiones de ingresos para el actual ciclo comercial de cuatro años, que ya contemplaba recaudar alrededor de US$9.000 millones ($29,16 billones) gracias a la Copa del Mundo. Con este ajuste, los ingresos proyectados de la Fifa ascienden a US$11.000 millones, equivalentes a unos $35,64 billones, consolidando al campeonato como el evento deportivo más lucrativo de su historia. El balance económico también estuvo respaldado por cifras récord de participación. Más de 15 millones de personas asistieron a los estadios y a las zonas oficiales para aficionados durante los 39 días de competencia, convirtiendo a la edición de Estados Unidos, México y Canadá en la Copa del Mundo con mayor asistencia registrada hasta la fecha. El resultado refuerza el atractivo comercial del torneo para patrocinadores, cadenas de televisión, aerolíneas, hoteles y operadores turísticos.

Un Mundial que amplió las fuentes de ingresos

El éxito financiero del torneo no respondió únicamente a la venta de entradas. La FIFA diversificó las fuentes de monetización y aprovechó prácticamente cada activo comercial disponible durante la competencia. Uno de los factores que impulsó los ingresos fue la implementación de precios dinámicos para las boletas, un mecanismo que ajustó el valor de las entradas según la demanda y que permitió alcanzar precios récord en varios partidos del campeonato. A ello se sumó un mayor inventario publicitario para las cadenas de televisión. Las pausas de hidratación incorporadas durante los encuentros abrieron nuevos espacios comerciales que, según estimaciones del mercado citadas al cierre del torneo, podrían haber generado cerca de US$500 millones (unos $1,62 billones) adicionales en publicidad televisiva. La estrategia comercial también incluyó nuevos productos dirigidos a los aficionados. Entre ellos sobresale la venta de fragmentos del césped utilizado en la final, conservados en resina y acompañados de un trofeo conmemorativo, cuyo precio alcanza los US$3.000, es decir, cerca de $9,72 millones por unidad.

Derechos de televisión y datos, el próximo gran negocio

El desempeño comercial del Mundial fortalece la posición de la FIFA de cara a las negociaciones por los derechos audiovisuales de la Copa del Mundo de 2030, considerados uno de los activos más valiosos del deporte mundial. Durante el torneo, los altos niveles de audiencia reforzaron el interés de las cadenas internacionales. César Conde, presidente de NBCUniversal News Group, empresa que adquirió los derechos de transmisión en español para Estados Unidos, aseguró a Blomberg que la respuesta del público superó todas las expectativas. “Teníamos grandes expectativas, pero ni en nuestros sueños imaginamos que la afición aquí en Estados Unidos sería tan apasionada”. Además de los derechos audiovisuales, la FIFA avanza en una nueva línea de negocio basada en la explotación de datos. Durante cada partido recopiló más de 150 millones de puntos de información, que incluyen variables relacionadas con el rendimiento deportivo, el comportamiento del balón y el desarrollo del juego. Romy Gai, director comercial de la FIFA, afirmó que esa información representa una oportunidad de monetización para el organismo. “Existe un importante potencial comercial”. La estrategia contempla utilizar tecnologías como inteligencia artificial y análisis de datos para desarrollar nuevos productos y servicios dirigidos a medios, patrocinadores, clubes y empresas tecnológicas.

Más recursos para las federaciones

El crecimiento de los ingresos también fortalece la capacidad de inversión de la FIFA entre sus 211 federaciones afiliadas. En los últimos tres años, el organismo distribuyó alrededor de US$2.250 millones (unos $7,29 billones) entre las asociaciones nacionales para financiar infraestructura, programas de formación y desarrollo del fútbol. Uno de los ejemplos más representativos fue Cabo Verde, cuya participación en el Mundial le representó ingresos cercanos a US$12 millones, equivalentes a $38.881 millones, una cifra significativa para una nación de cerca de 530.000 habitantes. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, defendió la necesidad de seguir incrementando los ingresos para ampliar la inversión en los países con menor desarrollo futbolístico. “Queremos generar más ingresos, y tenemos que generar más ingresos, porque en el 80% del mundo, si no invertimos, nadie lo hará”.

El negocio seguirá creciendo

El éxito económico del Mundial de 2026 también alimenta el debate sobre una nueva expansión del torneo. Después de estrenar el formato de 48 selecciones y 104 partidos, la FIFA ya estudia la posibilidad de ampliar la competencia a 64 equipos en 2030, una decisión que incrementaría el número de encuentros, los derechos de televisión, los ingresos comerciales y las oportunidades de patrocinio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Aunque jugadores y aficionados han expresado preocupación por la creciente carga de partidos y la comercialización del torneo, las cifras muestran que el modelo continúa siendo altamente rentable. Bloque de preguntas y respuestas: