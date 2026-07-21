Mundial 2026, el más lucrativo de la historia: Fifa sumará unos $35,6 billones en ingresos tras el torneo

El Mundial de 2026 marcó récords por donde se le mire, en cuanto a lo futbolístico. Pero también se convirtió en el torneo más rentable para La Fifa, puesto que, tras la final disputada entre España y Argentina, que coronó a los ibéricos (1-0) en los 120 minutos, el organismo anunció que elevará en US$2.000 millones (cerca de $6,48 billones) sus previsiones de ingresos para el actual ciclo comercial de cuatro años, que ya contemplaba recaudar alrededor de US$9.000 millones ($29,16 billones) gracias a la Copa del Mundo.
Con este ajuste, los ingresos proyectados de la Fifa ascienden a US$11.000 millones, equivalentes a unos $35,64 billones, consolidando al campeonato como el evento deportivo más lucrativo de su historia.
El balance económico también estuvo respaldado por cifras récord de participación. Más de 15 millones de personas asistieron a los estadios y a las zonas oficiales para aficionados durante los 39 días de competencia, convirtiendo a la edición de Estados Unidos, México y Canadá en la Copa del Mundo con mayor asistencia registrada hasta la fecha.
El resultado refuerza el atractivo comercial del torneo para patrocinadores, cadenas de televisión, aerolíneas, hoteles y operadores turísticos.