¿Qué países tienen los pasaportes más poderosos del mundo en 2026?

Singapur conservó el primer lugar como el país con el pasaporte más poderoso del mundo, según la edición 2026 del Índice de Pasaportes Henley, un estudio que clasifica los documentos de viaje por la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden ingresar sin necesidad de visa o con visa a la llegada.
El documento, publicado con motivo de los 20 años del índice, evidencia cómo ha cambiado el mapa de la movilidad internacional desde 2006. En ese entonces, Estados Unidos compartía el primer lugar con Dinamarca y Finlandia; hoy ocupa la décima posición, por detrás de 36 países.
De acuerdo con el informe, los ciudadanos de Singapur pueden viajar actualmente a 192 destinos sin necesidad de tramitar una visa previamente, consolidando así su liderazgo mundial.
Siga aquí: Guía para los colombianos en el Mundial 2026: documentos y vacunas que deberían tener para entrar a EE. UU., México y Canadá
El segundo lugar lo comparten Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos, cuyos pasaportes permiten el ingreso a 188 destinos. El tercer puesto es para Suecia, con acceso a 187 países, mientras que el cuarto lugar reúne a once naciones europeas, entre ellas España, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca y Países Bajos, con acceso a 186 destinos.