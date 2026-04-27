Uramita revive el algodón en Antioquia: campesinos logran cosecha histórica de 20 toneladas tras décadas de abandono

Luego de décadas sin sembrar algodón, el municipio de Uramita, Occidente de Antioquia, se consolida hoy como el único productor de esta fibra en el departamento. En una región que durante años enfrentó los efectos del conflicto armado y la caída de las ventas, campesinos locales han logrado reactivar este cultivo, convirtiéndolo en un símbolo de resiliencia y transformación territorial. Con el respaldo técnico del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la subregión del Occidente antioqueño celebra una nueva cosecha histórica de 20 toneladas de algodón, destacada por su pureza y blancura.

El renacer del algodón en Uramita no ha sido sencillo. En un área de 10,5 hectáreas, los agricultores han enfrentado condiciones geográficas complejas, propias de terrenos escarpados. Sin embargo, el esfuerzo colectivo ha permitido alcanzar una producción significativa. En un comunicado, el ICA explicó que a la fecha, ya se han recolectado 15.000 kilos de algodón, y se espera que al cierre del mes la cifra llegue a las 20 toneladas. Esta será la única cosecha del año, pero representa un ingreso clave para las familias campesinas que dependen de esta actividad. Más allá del aspecto económico, la recuperación del cultivo se ha convertido en un símbolo de paz y reconstrucción social en una comunidad que ha decidido apostar nuevamente por el campo.

Control del picudo, clave para el éxito del cultivo

Uno de los factores determinantes para lograr esta producción ha sido el manejo fitosanitario, especialmente el control del picudo algodonero (Anthonomus grandis), considerado la plaga más perjudicial para este cultivo.

El ICA ha desempeñado un papel crucial mediante el monitoreo constante de trampas para detectar la presencia del insecto, así como la capacitación directa a los campesinos en prácticas como el manejo adecuado de residuos y la planificación de los tiempos de siembra. Estas acciones buscan romper el ciclo biológico de la plaga y proteger la calidad del cultivo. Además, el acompañamiento técnico ha garantizado que la fibra cumpla con los estándares requeridos para su movilización y comercialización a nivel nacional.

Una vez cosechado, el algodón es enviado a Cereté, donde se realiza el proceso de desmonte. Posteriormente, la fibra regresa al Valle de Aburrá para abastecer a la industria textil local. Este circuito evidencia la articulación entre la producción agrícola y el sector industrial, fortaleciendo una cadena de valor regional que apuesta por la sostenibilidad y la calidad. Con este logro, Antioquia reafirma su capacidad para integrar la producción primaria con su consolidado clúster textil. La cosecha de Uramita no solo destaca por la calidad de su algodón, sino también por el impacto social que representa.