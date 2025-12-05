Comienza el último pago del 2025 de Renta Ciudadana y Devolución del IVA a cargo de Prosperidad Social

Prosperidad Social anunció el arranque del sexto y último ciclo del año para la entrega de recursos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, un alivio económico clave para los hogares más vulnerables del país.
El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó que las transferencias comenzarán a entregarse desde el 4 de diciembre de 2025, con un proceso que se extenderá hasta el 21 de diciembre.
Este ciclo contará con una inversión total de $314.979 millones, que llegarán a 773.800 hogares, donde viven 825.700 niños y niñas menores de 6 años.
La entidad destacó que esta es la primera vez que los pagos del ciclo 6 se entregan en los primeros días de diciembre, “un avance que mejora la oportunidad de los apoyos” y evita retrasos que históricamente empujaban la dispersión a finales del mes o incluso al año siguiente.
