Messi buscará este sábado el trono de la MLS en una final decisiva para Miami

Dos años de magia, estadios llenos y una infinidad de goles culminarán este sábado para Lionel Messi en su deseada primera final de la MLS, en la que el Inter Miami se juega mucho más que un título.
Las ambiciones de la joven franquicia, nunca ocultadas por David Beckham y el resto de su dirigencia, pasan en buena medida por un triunfo el sábado ante el Vancouver Whitecaps, en una final que jugarán además frente a su público del Chase Stadium (2:30 p.m.).
Una victoria cumpliría la promesa de conquistar el fútbol norteamericano que Miami lanzó en 2023 al seducir al futbolista más popular del planeta.
También sería una despedida dorada para Sergio Busquets y Jordi Alba, compañeros de Messi en una aventura americana con más sinsabores que alegrías en la pugna por los títulos.
Sin las figuras españolas, que pasarán al retiro tras la final, el Inter abrirá una nueva era en 2026 con un nuevo estadio, el Miami Freedom Park, que pretende inaugurar con su capitán argentino portando el trofeo de campeón.
Esta visión ganadora, sin embargo, puede quedar muy dañada en caso de que quien celebre el sábado sean el Whitecaps y su nuevo líder, el alemán Thomas Müller, todo un especialista en amargarle grandes noches a Messi.