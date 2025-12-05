x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

200 millones de dólares y amnistía para funcionarios del régimen: lo que le pidió Maduro a Trump para salir de Venezuela

Se revelaron nuevas peticiones que el dictador venezolano le hizo al presidente estadounidense durante una conversación telefónica. Una de ellas no permitió avanzar la negociación entre los dos líderes.

  • 200 millones de dólares y amnistía para funcionarios del régimen: lo que le pidió Maduro a Trump para salir de Venezuela
  • El diario británico reveló las solicitudes de Maduro a Trump para dejar Venezuela. Foto: Captura The Telegraph
    El diario británico reveló las solicitudes de Maduro a Trump para dejar Venezuela. Foto: Captura The Telegraph
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 10 horas
bookmark

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump reconoció días atrás que tuvo una conversación telefónica con el dictador venezolano Nicolás Maduro. De ese diálogo, se conocieron las condiciones que puso el líder chavista para salir del país sudamericano.

Quince minutos fue lo que duró la llamada entre Trump y Maduro. En ese tiempo, según reveló el diario británico The Telegraph, el autoproclamado presidente de Venezuela le propuso una serie de condiciones al republicano para salir de territorio venezolano.

Lea también: Trump le dio a Maduro una semana para que saliera de Venezuela: esto fue lo que pidió a cambio

Una de esas condiciones fue el poder conservar 200 millones de dólares de su fortuna personal, la cual se encontraría congelada en cuentas estadounidenses.

La segunda solicitud fue la amnistía general para al menos 100 altos funcionarios del régimen de Maduro, pues varios son investigados por presuntos abusos contra los derechos humanos y cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

De las dos condiciones, según indicó el medio británico, fue la amnistía a los integrantes del gobierno venezolano la que generó molestia en el presidente estadounidense y, por tanto, la que no permitió que la negociación entre los dos líderes avanzara.

El diario británico reveló las solicitudes de Maduro a Trump para dejar Venezuela. Foto: Captura The Telegraph
El diario británico reveló las solicitudes de Maduro a Trump para dejar Venezuela. Foto: Captura The Telegraph

Así como The Telegraph tuvo conocimiento de las peticiones que hizo Maduro a Trump a través de una llamada telefónica el pasado 21 de noviembre, días atrás la agencia internacional Reuters también reveló que el chavista estaba dispuesto a abandonar el país siempre y cuando él y su familia recibieran una amnistía legal en donde se incluya el levantamiento de todas las sanciones de EE. UU., además de que se culminara un caso que enfrenta ante la Corte Penal Internacional.

Esa agencia también había expresado que se mencionó en la conversación el levantamiento de sanciones contra más de 100 funcionarios del régimen venezolano y que fuera la vicepresidenta Delcy Rodríguez la encargada de dirigir un Gobierno interino antes de ejecutarse unas nuevas elecciones.

Por ahora, Maduro enfrenta la persecución de uno de los líderes más poderosos del mundo como lo es el presidente de Estados Unidos quien días atrás anunció que empezará con las operaciones contra narcotraficantes en tierra, esto en medio de las acusaciones que enfrenta Maduro desde la Casa Blanca por ser el presunto líder del Cartel de los Soles.

Siga leyendo: Así va la tenaza de Trump contra Maduro: seis meses ahogando la dictadura venezolana

Temas recomendados

Corrupción
Narcotráfico
Derechos humanos
Internacional
Política internacional
Amnistía
Negociación
Dictadura
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida