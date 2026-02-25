Turismo ya es el segundo sector que genera más divisas en el país, con US$11.000 millones

En la apertura de la versión 45 de la Vitrina Turística de Anato, la presidenta del gremio, Paula Cortés Calle, destacó que el turismo se consolidó como el segundo generador de divisas del país, con ingresos cercanos a los US$ 11.000 millones anuales y más de 900.000 empleos directos e indirectos. Durante su intervención, la dirigente insistió en que, pese al buen momento del sector, es urgente mejorar la competitividad. Entre las prioridades, reiteró el llamado al Gobierno para reducir el IVA a los tiquetes aéreos, así como a los servicios turísticos, como una medida clave para dinamizar la demanda interna y fortalecer el posicionamiento internacional de Colombia. Le puede interesar: Vitrina Turística de Anato 2026 moverá US$135 millones en negocios, ¿cuándo y dónde será?

De un sueño a motor económico

Cortés recordó que hace cuatro décadas hablar de turismo en Colombia era “hablar de un sueño lejano”, en medio de baja conectividad, limitada infraestructura y una imagen internacional compleja. Sin embargo, destacó el papel histórico de las agencias de viajes en la promoción del país y la consolidación de la feria como plataforma de negocios. La líder gremial destacó que hoy día, la Vitrina no solo es el evento más importante del sector en Colombia, sino uno de los más relevantes de América Latina. En esta edición, el área de exhibición pasó de 13.000 a 45.000 metros cuadrados, triplicando su tamaño y consolidando su liderazgo regional. Además, se proyectan más de 234.000 contactos comerciales, que representarían alrededor de US$135 millones en oportunidades de negocio, con un crecimiento del 6,5% frente al año anterior. Lea más: ¿Por qué Puerto Rico se convirtió en el destino emergente favorito de los colombianos en 2025?

Colombia, entre los destinos con mejor desempeño

La presidenta de Anato resaltó que el país pasó de recibir 1,5 millones de visitantes internacionales en 2010 a cerca de 7 millones en 2024, consolidándose como uno de los destinos con mejor desempeño en América Latina. En 2025, Colombia registró 6,5 millones de visitantes no residentes, de los cuales 4,7 millones fueron extranjeros, lo que representó un crecimiento de 3,8% frente al año anterior. El dinamismo también se refleja en el transporte aéreo: el país moviliza más de 57 millones de pasajeros al año y cuenta con más de 1.520 frecuencias internacionales semanales directas, una conectividad que, según el gremio, es clave para sostener el crecimiento.

Impacto en empleo y empresas

El sector turístico representa más del 15% de las exportaciones totales del país y más del 50% de las exportaciones de servicios. Además, Colombia cuenta con más de 123.000 prestadores de servicios turísticos registrados, de los cuales cerca de 16.000 son agencias de viajes. En el caso de Bogotá, la Vitrina genera más de 6.600 empleos directos y atrae a más de 11.000 visitantes, con un gasto estimado superior a $19.000 millones.

Las prioridades del sector