x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hijo de la congresista Ángela Vergara vuelve a Colombia tras 20 días detenido por ICE

Rafael Vergara, de 22 años, regresará al país luego de gestiones diplomáticas con Estados Unidos. Su madre denunció hacinamiento y afectaciones a su salud durante la detención.

  • Rafael Vergara permaneció 20 días bajo custodia de autoridades migratorias en EE. UU. antes de autorizarse su regreso a Colombia. FOTO: captura de video, Getty.
    Rafael Vergara permaneció 20 días bajo custodia de autoridades migratorias en EE. UU. antes de autorizarse su regreso a Colombia. FOTO: captura de video, Getty.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Luego de permanecer 20 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Rafael Vergara, hijo de la representante a la Cámara Ángela Vergara, regresará a Colombia en las próximas horas.

Conozca: Congresista Ángela Vergara habla tras la detención de su hijo por ICE en EE. UU.: “Fueron 17 días de silencio”

El retorno del joven, de 22 años, se concretó tras gestiones realizadas por la Cancillería colombiana ante autoridades estadounidenses. Según informó su madre, el tiquete aéreo ya fue adquirido y el itinerario contempla un vuelo desde Louisiana hacia Dallas, Texas, y posteriormente conexión con destino a Bogotá, donde se prevé su llegada hacia las 11:00 de la noche.

De acuerdo con la congresista del Partido Conservador Colombiano, su hijo se encontraba en Estados Unidos de manera legal, con permiso de trabajo vigente y número de seguro social. Además, aseguró que no tenía asuntos pendientes con la justicia y que estaba a la espera de la audiencia correspondiente dentro de su proceso de asilo.

Lea aquí: ¿Capturados por ICE? La verdad tras el paradero de Tareck El Aissami y Samark López en Venezuela

“Él, como la gran mayoría, jamás ha cometido siquiera una infracción de tránsito y se encontraba en el país de manera legal, con fecha asignada para su audiencia. Vivía en el exilio”, expresó Vergara en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde hizo pública la situación y solicitó apoyo del Gobierno nacional.

La representante también manifestó su preocupación por las condiciones en las que permanecía detenido. Según relató, en los últimos días el número de personas en la celda donde estaba su hijo pasó de 70 a más de 80, lo que —afirmó— generaba un escenario de hacinamiento que afectaba su salud física y mental.

En medio de la situación, la canciller Rosa Villavicencio tiene previsto reunirse con la congresista en Cartagena para abordar los detalles del caso y el acompañamiento institucional al joven tras su regreso.

La familia había pedido la intervención urgente de las autoridades colombianas para garantizar la protección y el retorno del connacional. Con el viaje ya programado, se espera que Rafael Vergara pueda reencontrarse con sus allegados y definir su situación migratoria desde Colombia.

Temas recomendados

Inmigrantes
Familia
Diplomacia
Hijos
Detenidos
ICE
Estados Unidos
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida