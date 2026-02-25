Hijo de la congresista Ángela Vergara vuelve a Colombia tras 20 días detenido por ICE

Luego de permanecer 20 días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Rafael Vergara, hijo de la representante a la Cámara Ángela Vergara, regresará a Colombia en las próximas horas.
El retorno del joven, de 22 años, se concretó tras gestiones realizadas por la Cancillería colombiana ante autoridades estadounidenses. Según informó su madre, el tiquete aéreo ya fue adquirido y el itinerario contempla un vuelo desde Louisiana hacia Dallas, Texas, y posteriormente conexión con destino a Bogotá, donde se prevé su llegada hacia las 11:00 de la noche.