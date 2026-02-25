Muerte asistida en Canadá: “Con la medicina le agregamos años a la vida, pero no siempre vida a los años”

El sufrimiento de Jacques Poissant terminó el día que le preguntó a su hija si sería “una cobardía pedir ayuda para morir”. Este asesor de seguros canadiense jubilado tenía 93 años y un cáncer de próstata que le provocaba sufrimientos insoportables cuando le planteó la pregunta a su hija Josée.
“Se estaba apagando. Ya no tenía ganas de vivir”, contó a la AFP Josée, de 61 años. Pero cuando supo que se le había autorizado la muerte asistida “dejó de sufrir” y no dudó en ningún momento de su decisión, refirió.
Cinco años más tarde, en 2025, su madre hizo la misma elección. Tenía 96 años, había sido hospitalizada y entendió que ya no podría volver a vivir en su casa. Murió rodeada de sus hijos y las parejas de estos, con la música que amaba. “Estaba en paz. Cantó hasta que se durmió”.
Poissant lo recuerda como un momento hermoso y conmovedor. “No existe una buena manera de morir, pero para mí esta fue la mejor” y fue “un privilegio tener el tiempo para despedirnos”.