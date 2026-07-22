Turismo en Medellín movió $9 billones durante 2025, la mitad de una reforma tributaria

El turismo es cada vez más importante para la economía paisa. Un reciente estudio reveló que dicho sector económico le deja cada año unos $9 billones a la ciudad, es decir, cerca de la mitad de una reforma tributaria.
Recientemente se conoció un análisis del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), elaborado con información de Credibanco y CityData, que reveló que durante 2025 la ciudad registró $4 billones en gasto turístico medible mediante tarjetas, distribuidos en cerca de 16 millones de transacciones.
No obstante, el estudio señala que esa cifra representa solo una parte del impacto económico real. Como Credibanco procesa aproximadamente el 45% de las transacciones con tarjeta realizadas en la ciudad, el gasto turístico total podría ascender a cerca de $9 billones, sin incluir los pagos efectuados en efectivo.