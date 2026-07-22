Medellín fue el motor de Airbnb en Antioquia: generó $435.000 millones para anfitriones en 2025

Medellín confirmó su liderazgo como el principal mercado de Airbnb en Antioquia y Colombia durante 2025. Los anfitriones de la plataforma en la ciudad obtuvieron ingresos superiores a $435.000 millones, una cifra que representó cerca del 79% de los $552.000 millones registrados en todo el departamento y que significó un crecimiento cercano al 15% frente a 2024. Los datos, entregados por Airbnb, muestran que la capital antioqueña continúa siendo uno de los principales destinos del turismo de estadías cortas en Colombia, impulsada por el aumento de visitantes y por un modelo de alojamiento que se ha convertido en una fuente de ingresos complementarios para miles de hogares. El desempeño de Medellín también explica buena parte del liderazgo nacional de Antioquia. Según cifras de Camacol con base en AirDNA y datos de Airbnb, el departamento concentró más del 30% de los ingresos nacionales de los anfitriones de renta corta, por encima de Bolívar, donde Cartagena ocupa el segundo lugar, mientras que Magdalena, Cundinamarca y Valle del Cauca completan el grupo de regiones con mayor participación. Le puede interesar: Gobierno endurece reglas para Airbnb, viviendas turísticas y hoteles con nuevo proyecto de decreto

Medellín lidera, pero el negocio se extiende por Antioquia

Aunque Medellín concentra la mayor parte de los ingresos, la actividad de las estadías cortas también se ha expandido hacia otros municipios del departamento. Durante 2025, destinos como Envigado, Sabaneta, Rionegro, El Peñol, Guatapé, Itagüí, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Jardín también registraron ingresos para sus anfitriones, reflejando cómo este modelo de alojamiento gana terreno más allá de la capital antioqueña y diversifica la oferta turística regional. Para Airbnb, este crecimiento también tiene efectos sobre las economías locales, ya que los viajeros suelen hospedarse en barrios residenciales y consumen en restaurantes, cafeterías, tiendas, supermercados, servicios de transporte y otros pequeños negocios cercanos. “La actividad de compartir espacios puede representar una fuente complementaria de ingresos para las familias. Cuando una persona recibe viajeros en su espacio, el impacto económico suele extenderse más allá de la vivienda, impulsando a todo el ecosistema económico local”, afirmó Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb para Sudamérica. La ejecutiva añadió que detrás de cada reserva también se benefician emprendedores, comerciantes, transportadores y prestadores de servicios que hacen parte de la cadena turística de los municipios donde llegan los visitantes.

Antioquia domina el mercado, mientras el país suma más alojamientos

El liderazgo de Antioquia coincide con el crecimiento del mercado de alquileres de corta estancia en Colombia. De acuerdo con Camacol, el país cuenta con más de 116.000 alojamientos de renta corta activos, mientras que la oferta aumentó en promedio 30,8% durante 2025. Sin embargo, el comportamiento no ha sido homogéneo en todas las ciudades. El informe señala que mercados como Cartagena, Barranquilla y Cali han registrado un crecimiento de la oferta superior al de los ingresos, una situación que empieza a presionar las tarifas promedio por noche y la rentabilidad de algunos inmuebles. En contraste, Medellín mantiene indicadores sólidos. Según AirDNA, la ciudad registra una ocupación cercana al 63%, mientras que sectores como El Poblado alcanzan alrededor del 67%, lo que ha permitido sostener el atractivo del mercado para los anfitriones. A nivel nacional, Airbnb estimó que durante 2024 la actividad de viajeros y anfitriones generó un impacto económico superior a $10,6 billones. De ese total, alrededor del 15% correspondió a ingresos directos de los anfitriones, mientras que el 85% restante se tradujo en gastos realizados por los visitantes en comercios y servicios locales, equivalentes a más de $9 billones. Para la plataforma, estas cifras muestran que el impacto económico de las estadías cortas trasciende a los propietarios de los alojamientos y alcanza a buena parte del tejido comercial de los destinos turísticos, especialmente en ciudades como Medellín y en municipios antioqueños que han ganado protagonismo entre los viajeros. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .