Medellín fue el motor de Airbnb en Antioquia: generó $435.000 millones para anfitriones en 2025

Medellín confirmó su liderazgo como el principal mercado de Airbnb en Antioquia y Colombia durante 2025. Los anfitriones de la plataforma en la ciudad obtuvieron ingresos superiores a $435.000 millones, una cifra que representó cerca del 79% de los $552.000 millones registrados en todo el departamento y que significó un crecimiento cercano al 15% frente a 2024.
Los datos, entregados por Airbnb, muestran que la capital antioqueña continúa siendo uno de los principales destinos del turismo de estadías cortas en Colombia, impulsada por el aumento de visitantes y por un modelo de alojamiento que se ha convertido en una fuente de ingresos complementarios para miles de hogares.
El desempeño de Medellín también explica buena parte del liderazgo nacional de Antioquia. Según cifras de Camacol con base en AirDNA y datos de Airbnb, el departamento concentró más del 30% de los ingresos nacionales de los anfitriones de renta corta, por encima de Bolívar, donde Cartagena ocupa el segundo lugar, mientras que Magdalena, Cundinamarca y Valle del Cauca completan el grupo de regiones con mayor participación.
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