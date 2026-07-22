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Compadres en la cancha y en la vida: las mejores imágenes del bautizo del hijo de Luis Díaz y ahijado de Daniel Muñoz

Los jugadores de la Selección Colombia han construido un vínculo con sus respectivas familias y por ello comparten momentos familiares fuera de la cancha.

  • Daniel Muñoz (padrino), Geraldine Ponce, Luis Díaz y Manuela Jiménez (madrina) en el bautizo de Fernando Díaz Ponce, hijo menor del delantero de la Selección Colombia. FOTO TOMADA INSTAGRAM
    Daniel Muñoz (padrino), Geraldine Ponce, Luis Díaz y Manuela Jiménez (madrina) en el bautizo de Fernando Díaz Ponce, hijo menor del delantero de la Selección Colombia. FOTO TOMADA INSTAGRAM
  • Compadres en la cancha y en la vida: las mejores imágenes del bautizo del hijo de Luis Díaz y ahijado de Daniel Muñoz
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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Sin dar mayores detalles sobre el evento, pero con una publicación en la que se muestran las principales imágenes del evento, Luis Díaz y Geraldine Ponce compartieron el bautizo de Fernando Díaz Ponce, el menor de los hijos de la pareja, que nació el pasado 11 de mayo.

Debido a los compromisos con la Selección Colombia, Luis Díaz estuvo en el nacimiento de su tercer hijo, pero a los pocos días se concentró con la Tricolor para la disputa de los partidos amistosos finales de preparación y el Mundial de Norteamérica, en el que los dirigidos por Néstor Lorenzo avanzaron hasta octavos de final.

También le puede interesar: Imágenes | Nació Fernando, el hijo de Luis Díaz y Geraldine Ponce; se creció la familia del guajiro

Ahora, mientras disfruta de unos días de vacaciones en familia, Lucho y su pareja aprovecharon para bautizar a Fernando, cuyos padrinos son el lateral antioqueño Daniel Muñoz y su esposa Manuela Jiménez.

Hay que recordar que Luis Díaz y Geraldine tienen otras dos hijas: Roma (nacida en 2021) y Charlotte (nacida en 2024), que nacieron en Portugal e Inglaterra, cuando el colombiano militaba en Porto y Liverpool, respectivamente.

Muñoz, quien milita en el Crystal Palace de Inglaterra, ha manifestado con fervor su creencia en Dios, algo que lo ha unido más a Lucho y su familia, con quienes empezó a compartir desde que ambos hacían parte de la Liga Premier.

Lea además: Daniel Muñoz y Luis Díaz llevaron alegría, fútbol y goles a Amalfi; así fue su visita

Ahora, Díaz está en Alemania, pero las dos familias se han mantenido unidas y en comunicación constante, por lo que Geraldine y Lucho decidieron que la pareja de antioqueños Muñoz-Jiménez fueran los padrinos del pequeño Fernando que nació en Alemania hace dos meses.

Hay que recordar también que, durante el Mundial de Norteamérica al que asistieron las familias de los jugadores, siempre se vio a Daniel y Lucho compartiendo con sus esposas, Geraldine y Manuela, en los espacios que el cuerpo técnico le permitió a las familias con los jugadores.

Geraldine y Lucho arrancaron su relación cuando el Guajiro militaba en el Junior y en junio de 2025 celebraron su matrimonio en la parroquia La Inmaculada Concepción en la Arenosa y la fiesta fue en el Country Club de Barranquilla el 14 de junio de 2025, tras llevar ocho años de convivencia y tener a sus dos primeras hijas.

Compadres en la cancha y en la vida: las mejores imágenes del bautizo del hijo de Luis Díaz y ahijado de Daniel Muñoz

Preguntas y respuestas

¿Quiénes son los padrinos del tercer hijo de Luis Díaz?
Los padrinos del pequeño Fernando son el futbolista colombiano Daniel Muñoz (jugador del Crystal Palace) y su esposa, Manuela Jiménez.
La pareja tiene tres hijos: sus dos hijas mayores, Roma (nacida en 2021) y Charlotte (nacida en 2024), y el menor, Fernando (nacido el 11 de mayo de 2026).
¿En qué países nacieron los hijos de Luis Díaz?
Sus hijos nacieron en tres países diferentes según la etapa profesional del futbolista: Roma nació en Portugal (cuando jugaba en el Porto), Charlotte en Inglaterra (durante su paso por el Liverpool) y Fernando en Alemania (donde milita actualmente).

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