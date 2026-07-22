Recuerdos de la última entrevista que le dio Héctor Ochoa a EL COLOMBIANO en 2025

Faltándole solo 3 días para cumplir 92 años falleció en Medellín el gran compositor antioqueño Héctor Ochoa Cárdenas, autor de varios himnos de la música colombiana como El camino de la vida, Muy antioqueño, Aprendiendo a vivir o El amor no acaba.
Hace justo un año, en agosto de 2025, EL COLOMBIANO tuvo la oportunidad de hablar con él, a propósito del homenaje que le hicieron en vida varios músicos, justo tras su cumpleaños 91 y en el aniversario número 50 de Antioquia le canta a Colombia (festival del que fue director por más de una década).
De ese homenaje hizo parte la cantante Niyireth Alarcón una de las grandes voces de las músicas andinas: “Para mí ha sido un verdadero orgullo hacer parte de este reconocimiento a un creador tan grande, y compartirlo junto a agrupaciones y artistas tan talentosos y queridos”, dijo en su momento.