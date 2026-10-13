Trump abre la puerta a quitar el arancel del 12,5% a productos colombianos: “puede que lo haga”

La posibilidad de que Estados Unidos retire el arancel del 12,5% a las exportaciones colombianas volvió a cobrar fuerza este lunes 12 de octubre, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que contempla revisar la medida. El mandatario estadounidense vinculó esa posibilidad con la relación que asegura mantener con su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella. “Puede que lo haga”, respondió Trump a los periodistas a las afueras de la Casa Blanca, al ser consultado sobre la posibilidad de eliminar el gravamen a las mercancías procedentes de Colombia. Sin embargo, no anunció una decisión definitiva ni estableció un plazo para modificar la tarifa. El republicano también destacó su relación con el mandatario colombiano. “El presidente de Colombia es amigo mío; ‘El Tigre’. Ha sido un gran simpatizante mío. Por eso ganó (las elecciones presidenciales de este año). Yo lo respaldé y ganó”, afirmó. Antes de viajar a Ohio, donde tenía previsto participar en un mitin, Trump insistió en que De la Espriella “está haciendo un gran trabajo” y reiteró que es su “amigo”. Una eventual eliminación del arancel representaría un alivio para los exportadores colombianos que perdieron las condiciones de acceso preferencial al mercado estadounidense. Entre los sectores afectados están las flores frescas, las confecciones, el calzado, las manufacturas de plástico y algunos alimentos procesados. En contraste, productos como café, banano, aguacate, mango, piña, petróleo, carbón, oro, cacao y medicamentos quedaron excluidos de la medida. Le puede interesar: Los 160 productos con los que Colombia podría quitarle mercado a China en Estados Unidos

Un arancel que modificó las condiciones comerciales

La administración Trump confirmó el 23 de julio de 2026 un paquete de aranceles para importaciones de decenas de países, entre ellos Colombia. La tarifa del 12,5% comenzó a aplicarse el 24 de julio, en el marco de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La decisión fue oficializada por Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, después de una investigación de la Oficina del Representante Comercial estadounidense sobre las políticas de 54 economías frente a productos fabricados mediante trabajo forzoso. El impacto para Colombia radica, en particular, en que varias mercancías que ingresaban al mercado estadounidense con una tarifa de 0%, gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, pasaron a pagar un gravamen del 12,5%. Según la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex, el cambio afectó a productos de sectores como las flores, las confecciones y diferentes actividades agroindustriales e industriales. Para estas empresas, el nuevo costo representa un desafío para competir en Estados Unidos, uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas.

Las gestiones del Gobierno colombiano para retirar la tarifa

Desde su llegada al poder, el 7 de agosto, Abelardo de la Espriella ha buscado una salida diplomática y normativa para conseguir que Washington retire el gravamen. Una de las primeras gestiones fue una conversación telefónica con Trump el 15 de agosto, cinco días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país. En esa comunicación, el presidente colombiano solicitó una suspensión temporal de los aranceles, con el argumento de que las empresas necesitaban alivios para enfrentar los costos de la reconstrucción. “Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé”, escribió De la Espriella en su cuenta de X. Lea más: Arancel de EE. UU. afectaría 3 de cada 10 dólares que Colombia exporta a ese mercado En la misma publicación agregó: “También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”. A la gestión diplomática se sumó el Decreto 1444 de 2026, firmado el 28 de septiembre. La norma prohíbe importar mercancías elaboradas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, desde las etapas de extracción, cultivo y cosecha hasta los procesos de manufactura, ensamble, procesamiento y acabado. El Gobierno presentó esta disposición como parte de su respuesta a las preocupaciones que dieron origen al arancel y como un mecanismo para impedir el ingreso de bienes asociados con graves vulneraciones de los derechos humanos. Conozca también: Estos son los productos que más sentirán el arancel de 12,5% de Trump para Colombia El proyecto de decreto estuvo abierto a comentarios de la ciudadanía y de grupos de interés en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre el 11 y el 15 de agosto. El acercamiento entre Washington y Bogotá contrasta con las tensiones que marcaron la relación bilateral durante el Gobierno de Gustavo Petro. La nueva etapa de diálogo incluye asuntos de cooperación en seguridad y lucha contra el narcotráfico, mientras Estados Unidos ha planteado posibles operaciones contra esas redes en territorio colombiano. Bloque de preguntas y respuestas: