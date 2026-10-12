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“¡Basta ya de misoginia!”: Presidencia rechaza ataques de caricaturista Matador contra la primera dama Ana Lucía Pineda

Gobierno De la Espriella pide a la Fiscalía investigar las expresiones utilizadas por el excandidato al Senado por el Pacto Histórico.

  • Gobierno Nacional rechazó a través de un comunicado ataques de Matador a primera dama, Ana Lucía Pineda. Fotos: Colprensa y @Matador000
    Gobierno Nacional rechazó a través de un comunicado ataques de Matador a primera dama, Ana Lucía Pineda. Fotos: Colprensa y @Matador000
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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La Presidencia y su gabinete ministerial publicaron un comunicado en contra del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por su ataque en redes sociales en contra de la primera dama, Ana Lucía Pineda, y que ha generado rechazo por parte de diferentes sectores a nivel nacional.

En el documento publicado en los sitios oficiales, el Gobierno Nacional rechaza “de manera categórica, contundente y sin ambigüedades los ataques de carácter misógino, sexista y denigrante dirigidos contra la primera dama de la Nación”.

La administración de De la Espriella hizo alusión a los señalamientos relacionados con la apariencia física de Pineda y aclararon que la “animalización de una mujer y los ataques contra su aspecto físico son formas de descalificación que consideramos profundamente misóginas”, pues no se le está cuestionando sus ideas, decisiones ni trabajo.

El Gobierno nacional aclaró que defiende la libertad de expresión y la crítica política; sin embargo, agregó que existe “el derecho de rechazar públicamente las expresiones degradantes y discriminatorias”.

“Resulta inaceptable que las mujeres sigan enfrentando burlas sobre sus cuerpos, descalificaciones personales y expresiones deshumanizantes por ocupar espacios de visibilidad y liderazgo”, subrayó el equipo ministerial.

Lea también: CNE formularía cargos contra Matador por misoginia y burlas a Paloma Valencia

Las palabras del caricaturista que busca cuestionar las ayudas a los damnificados del terremoto utilizando insultos como “ratita” y “pati raquítica” también fueron rechazadas por congresistas y funcionarios en las redes sociales.

“La violencia machista degrada el debate público, desfigura y corrompe el control político y perpetua imaginarios sobre las mujeres que son inaceptables”, escribió la representante Catherine Juvinao.

“La libertad de expresión no es un pasaporte para irrespetar, maltratar a las mujeres y atacarlas con bajezas”, sostuvo el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

En el comunicado, el Gobierno Nacional hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para examinar las palabras del caricaturista y determinar las posibles sanciones que puedan existir.

“La lucha contra la violencia de género exige coherencia institucional. No puede existir una condena selectiva: lo que se rechaza cuando afecta a unas mujeres no puede justificarse, minimizarse o ignorarse cuando se dirige contra otras”, concluyó el Gobierno nacional.

Siga leyendo | Caso ‘Matador’: ya van 11 del equipo de Petro con denuncias de maltrato o violencia contra mujeres

Preguntas y respuestas

¿Por qué el Gobierno de De la Espriella rechazó los comentarios de Matador contra Ana Lucía Pineda?
El Gobierno rechazó los comentarios del caricaturista Julio César González, conocido como Matador, por considerar que contenían expresiones misóginas, sexistas y denigrantes dirigidas contra la apariencia física de la primera dama.
¿Qué dijo Matador sobre la primera dama Ana Lucía Pineda?
Matador utilizó expresiones como “ratita” y “pati raquítica” al cuestionar las ayudas destinadas a los damnificados del terremoto. Sus palabras provocaron rechazo entre funcionarios, congresistas y el Gobierno Nacional.
¿Por qué el Gobierno considera misóginos los ataques contra la apariencia física de una mujer?
Según el comunicado oficial, las burlas sobre el cuerpo y las expresiones que deshumanizan a una mujer constituyen formas de descalificación misógina cuando desplazan la discusión de sus ideas, decisiones o trabajo hacia su apariencia física.

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