El regreso al papel y miedo a ser envenenado: las denuncias sobre la dirección de Sergio Vélez en el Instituto Caro y Cuervo

Ventanas cerradas, reuniones en las que está prohibido ingresar con celulares y temores a ser envenenado. Así es el panorama desde septiembre, cuando Sergio Esteban Vélez se convirtió en el director del Instituto Caro y Cuervo, la entidad pública encargada de investigar y promover la filología y el patrimonio lingüístico de Colombia. Según una investigación publicada el sábado por El Espectador, con la llegada del escritor y gestor cultural antioqueño también apareció un ambiente de hermetismo en el centro de investigación literaria. Esto se suma a las varias polémicas que ha protagonizado “el niño poeta” durante el mes que lleva al frente de esta entidad pública. Lea: “La función del instituto no es dogmatizar”: el reclamo de más de 100 egresados del Caro y Cuervo a su director La publicación detalla varios episodios de la nueva administración de Vélez. En la dirección del Instituto habría un temor constante a que los teléfonos estén siendo interceptados, se habría prohibido ingresar celulares a las reuniones directivas y, según señala el medio de comunicación, el director ha manifestado a su equipo su miedo a ser envenenado. Pero esta situación no solo habría cambiado las dinámicas en la oficina, sino también los procesos administrativos. Hasta el 10 de octubre, numerosos contratistas no habrían recibido pagos que esperaban desde hacía semanas, debido a la decisión de dejar de lado los computadores y volver al papel para realizar varias gestiones. “La dirección habría exigido imprimir masivamente correos electrónicos, documentos y reportes de actividades para revisarlos físicamente”, asegura El Espectador. Varias fuentes internas también le dijeron a ese periódico que Vélez se rehusaba a utilizar Secop, la plataforma pública clave para registrar la información de los procesos de contratación realizados con recursos públicos.

Además del hermetismo, la investigación destaca la incertidumbre sobre el futuro de varios proyectos del Instituto Caro y Cuervo, como la formalización de su primera planta docente de carrera, cuyo régimen salarial sigue pendiente, y el trámite del registro calificado del primer doctorado en lingüística y literatura. Uno de los programas que más preocupación estaría generando es el de Documentación de Lenguas Indígenas. Varias actividades previstas para la Semana de la Hispanidad y la Diversidad Cultural, que se celebra esta semana, no habrían sido aprobadas porque, según una fuente de la institución, la programación debía centrarse en la lengua española. También hay inquietudes sobre el futuro del repositorio de lenguas indígenas, presentado en mayo de 2026 y construido con la participación de integrantes de varias comunidades del país.

A estas revelaciones se suma la polémica que protagonizó recientemente el director del Instituto, Sergio Vélez, a raíz de un video publicado a finales de septiembre, con motivo de los 50 años de la muerte del escritor Gonzalo Arango. En la grabación, Vélez construye un relato sobre Arango centrado en lo que presenta como su alejamiento de la izquierda y su posterior acercamiento a la fe. Para el director, el escritor comprendió que “la verdadera y única revolución no se hace en la barricada, ni con el odio de clases, sino en las honduras de la conciencia individual”. Expertos criticaron el video, publicado en las redes sociales del Instituto, por considerar que tergiversa la vida y obra de Arango y difunde opiniones personales en las cuentas oficiales de una entidad pública. Una controversia similar se produjo cuando Vélez se refirió al suicidio del escritor Andrés Caicedo. En sus declaraciones, calificó su muerte como un “pliego de cargos morales” y planteó que podría considerarse una “trampa mortal” por su rechazo a las instituciones. Hasta ahora, ni el Instituto Caro y Cuervo, ni Vélez han realizado declaraciones públicas sobre las denuncias realizadas por El Espectador.

A estas revelaciones se suma la polémica que protagonizó recientemente el director del Instituto, Sergio Vélez, a raíz de un video publicado a finales de septiembre, con motivo de los 50 años de la muerte del escritor Gonzalo Arango. En la grabación, Vélez construye un relato sobre Arango centrado en lo que presenta como su alejamiento de la izquierda y su posterior acercamiento a la fe. Para el director, el escritor comprendió que “la verdadera y única revolución no se hace en la barricada, ni con el odio de clases, sino en las honduras de la conciencia individual”. Expertos criticaron el video, publicado en las redes sociales del Instituto, por considerar que tergiversa la obra de Arango y difunde opiniones personales en las cuentas oficiales de una entidad pública. Contexto: Cuestionan a Sergio Vélez, director del Instituto Caro y Cuervo, por publicar opiniones personales en redes institucionales Una controversia similar se produjo cuando Vélez se refirió al suicidio del escritor Andrés Caicedo. En sus declaraciones, calificó su muerte como un “pliego de cargos morales” y planteó que podría considerarse una “trampa mortal” por su rechazo a las instituciones. Hasta ahora, ni el Instituto Caro y Cuervo ni Vélez han realizado declaraciones públicas sobre las denuncias publicadas por El Espectador. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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