Trump admite que expulsar migrantes golpea el empleo agrícola en EE. UU., ¿qué propone?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió lo que muchos agricultores, empresarios y economistas venían advirtiendo hace tiempo: los trabajadores migrantes que están siendo expulsados bajo su política migratoria son, en realidad, esenciales para sectores como la agricultura, la hotelería y el ocio.
Tan difíciles de reemplazar, que el propio mandatario está considerando permitir su regreso, pero ahora de forma “legal”.
Lea más: Trump explotó con el dato de desempleo y despidió a la directora de estadística por “manipular las cifras”
En una entrevista con la cadena CNBC, Trump fue claro: “La gente que vive en las ciudades no hace ese trabajo. Lo hemos intentado. No lo hacen. Estas personas (los migrantes) lo hacen de forma natural”.
Así lo dijo al ser consultado sobre el impacto económico de las deportaciones masivas que adelanta su Administración, y que ya están dejando huella en el mercado laboral.