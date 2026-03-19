MinHacienda se le planta al Banrepública: sigue en firme traslado exprés de $25 billones a Colpensiones

El Ministerio de Hacienda ratificó que el proyecto de decreto para trasladar los ahorros de miles de afiliados desde los fondos privados hacia el Colpensiones continuará su trámite administrativo.
Podría interesarle: Banco de la República advierte que decreto sobre traslado de ahorros pensionales a Colpensiones sería contrario a la ley
Esto, como respuesta al Banco de la República, que esta semana calificó la medida como contraria a la ley y peligrosa para la estabilidad de los mercados financieros.
La manzana de la discordia son cerca de $25 billones pertenecientes a más de 122.000 colombianos que, amparados en la “ventana de oportunidad” de la Ley 2381 de 2024, decidieron trasladarse a Colpensiones.
El Banco de la República, a través de su secretario Alberto Boada Ortiz, fue enfático en señalar que el Gobierno está excediendo sus facultades. Según el Emisor, el artículo 76 de la reforma pensional es claro: aunque el afiliado cambie de régimen, el dinero debe permanecer bajo llave en las administradoras privadas (AFP) hasta que la persona efectivamente se pensione. El decreto del Gobierno, por el contrario, ordena un giro “exprés” de estos recursos en un plazo máximo de 15 días.