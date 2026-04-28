Transición energética en debate: 60 países se reúnen en Colombia para dejar el petróleo

Frente al mar Caribe, surcado por navíos que transportan carbón, casi 60 gobiernos iniciaron este martes una reunión en Colombia para avanzar hacia una salida de los combustibles fósiles, en medio del conflicto en Irán que pone en jaque la seguridad energética mundial. Esta cita inédita organizada por Colombia y Países Bajos en la ciudad de Santa Marta fue diseñada hace meses con un objetivo especialmente medioambiental, puesto que el petróleo, el gas y el carbón son los mayores contaminantes del planeta. Pero la guerra en Oriente Medio, que hizo disparar los precios del crudo especialmente con el cierre del estrecho de Ormuz, expuso además la dependencia energética mundial de esos combustibles.

“Ya teníamos una muy buena razón para avanzar” hacia la transición debido al cambio climático. “Ahora también tenemos razones comerciales y motivos de independencia” energética, dijo el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, en el arranque de la cita. En la reunión en Santa Marta participan desde países productores de combustibles fósiles como Brasil, Canadá y Noruega hasta pequeños estados insulares amenazados por el calentamiento como Tuvalu, en el Pacífico.

Entérese: Ecopetrol lanza OPA en Brasil para quedarse con la mayoría de Brava Energía: operación le sumaría 81.000 barriles diarios No cuenta con los mayores emisores mundiales, como China, Estados Unidos y Rusia ni con los llamados petroestados de Oriento Medio. Pero sus participantes consideran esto una ventaja para evitar que obstaculicen las discusiones, como sucede en las conferencias del clima de la ONU. En la COP28 de Dubái de 2023, la comunidad internacional se comprometió a iniciar una transición para abandonar los combustibles fósiles. Sin embargo, desde entonces no se avanzó. Las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de estos combustibles volvieron a aumentar en 2025 hasta alcanzar un máximo histórico.

Además, los países gastan cinco veces más en apoyar estas energías, por ejemplo, con subsidios, que en las renovables, según un estudio del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible. La guerra en Irán muestra que el “petróleo sigue siendo un factor de desestabilización global de las economías”, dijo por su parte la ministra colombiana de Ambiente, Irene Vélez.

Delegados internacionales y activistas coinciden en Santa Marta en medio del debate global por el futuro de los combustibles fósiles y la transición energética. Foto: Cancillería Colombia

A medida que los delegados llegaron para esta reunión de alto nivel, activistas climáticos y pueblos indígenas protestaron contra los combustibles fósiles en las calles y playas de esta ciudad turística y a la vez gran puerto de exportación del carbón colombiano.

El papel de la ciencia en la transición energética para salir de los combustibles fósiles

Científicos presentaron el domingo un “menú” con 12 medidas para orientar de forma concreta a los Estados. Por ejemplo, “detener todo nuevo proyecto de extracción o de infraestructuras para las energías fósiles”. “No hay duda de que no existe justificación alguna para nuevos proyectos de exploración de energías fósiles”, recalca a la AFP Carlos Nobre, reputado climatólogo brasileño, presente en Santa Marta para lanzar un panel científico que apoyará a los países en la transición.

Lea también: Nuevo “boom” petrolero lo gozarán Brasil y Argentina, pero Colombia se queda rezagada “Incluso sin nuevos proyectos de exploración, la cantidad de combustibles fósiles que existe ya hará subir las temperaturas 2,5 °C de aquí a 2050”, agrega. Hoy el mundo está en +1,4 °C con respecto al siglo XIX, y las naciones se fijaron en 2015 el límite de 2 °C, o incluso de 1,5 °C para evitar un efecto catastrófico para el futuro del planeta. Pero sustituir los coches de gasolina, las calderas de gasóleo y las fábricas que funcionan con gas por equivalentes que funcionen con electricidad de origen solar o eólico representa un esfuerzo financiero colosal.