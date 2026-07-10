El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado aportó casi 20% del PIB en 2024

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado tuvo un valor económico de $340,5 billones en 2024, equivalente al 19,9% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, de acuerdo con los resultados provisionales de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC) y las Cuentas Nacionales de Transferencia de Tiempo (CNTT) presentadas por el Dane.
Estas mediciones permiten cuantificar el aporte económico de actividades que no reciben remuneración, pero que son fundamentales para el funcionamiento de los hogares, como la preparación de alimentos, la limpieza, el mantenimiento de la vivienda y el cuidado de niños, adultos mayores y otras personas.
Del valor total estimado, el trabajo realizado por las mujeres representó el 14,8% del PIB, mientras que el correspondiente a los hombres alcanzó solo el 5,1%.