Fedesarrollo plantea reforma gradual para salvar finanzas del sistema de salud: “la crisis no se resuelve eliminando actores”

La discusión sobre el futuro del sistema de salud no debería centrarse en cambiar su arquitectura ni en eliminar actores, sino en corregir un problema de financiamiento que amenaza su sostenibilidad. Esa es la principal conclusión de un nuevo documento de Fedesarrollo, que plantea una hoja de ruta para el Gobierno 2026-2030 con el objetivo de estabilizar el sistema, mejorar los incentivos y reducir las brechas territoriales, sin desmontar los avances alcanzados en cobertura. El centro de estudios presentó el documento “Sistema de salud en Colombia: una salida de crisis en varias etapas”, en el que advierte que el verdadero riesgo para el sector no es únicamente la corrupción, sino un desbalance creciente entre los recursos disponibles y el costo real de atender a la población. “El sistema de salud colombiano no atraviesa una crisis de arquitectura institucional, sino de financiamiento, incentivos y gobernanza”, señala Fedesarrollo en el documento. Según el análisis, Colombia pasó en tres décadas de asegurar a menos del 25% de la población a alcanzar una cobertura cercana al 99%, además de reducir el gasto de bolsillo de los hogares. Sin embargo, ese crecimiento no estuvo acompañado por un aumento suficiente de los recursos que financian el sistema. Le puede interesar: Crisis del sistema de salud colapsa dos hospitales claves para pacientes del Valle de Aburrá

El diagnóstico: el problema es financiero, no institucional

Según Fedesarrollo, la prioridad del próximo Gobierno debe ser garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar los resultados para los pacientes. FOTO EL COLOMBIANO

Uno de los principales mensajes del documento es que el debate público se ha concentrado en modificar la estructura del sistema, cuando el principal desafío está en garantizar su sostenibilidad financiera. “La insuficiencia crónica de financiamiento es una amenaza tanto o más grave para su funcionamiento”. Fedesarrollo sostiene que el país debe evitar dos extremos: refundar completamente el sistema o limitarse a defender el modelo actual sin introducir ajustes. Para el centro de pensamiento, el próximo Gobierno deberá reconocer que el sistema necesita más recursos, pero también mejorar la eficiencia con la que estos se utilizan.

Cambiar incentivos, no eliminar actores

Otro de los ejes centrales de la propuesta consiste en modificar la forma como se remunera a los actores del sistema. Según el documento, actualmente los incentivos privilegian el control de costos sobre la calidad de la atención. “El debate no debería centrarse en eliminar actores, sino en corregir los incentivos entre los existentes. El sistema premia hoy la contención defensiva de costos más que la calidad, el acceso y los resultados en salud”. En ese sentido, Fedesarrollo propone ligar parte de los pagos a indicadores de calidad, acceso efectivo y resultados clínicos para los pacientes, además de publicar indicadores comparables de desempeño entre EPS e IPS. Lea más: En 2026 han subido las quejas por atención a mujeres con síndrome ovárico metabólico

La crisis no es igual en todo el país

La propuesta también plantea abandonar una visión uniforme del sistema de salud. El documento advierte que las necesidades de las grandes ciudades son distintas a las de las regiones apartadas, donde el principal problema no es la competencia entre aseguradores, sino la falta de oferta médica. “En cerca de once departamentos, unos 3,5 millones de personas en el 45% del territorio, el problema no es la competencia entre aseguradores, sino la ausencia misma de oferta médica”. Por ello, Fedesarrollo propone mantener un modelo de aseguramiento reformado en las zonas urbanas, mientras que en los territorios rurales plantea fortalecer la provisión directa de servicios mediante Centros de Salud Familiar Rural y herramientas de telemedicina.

Las cifras que reflejan la presión sobre el sistema

El documento también reúne varios indicadores que, a juicio del centro de estudios, muestran el deterioro financiero y operativo del sistema. Entre ellos destaca que la siniestralidad, la relación entre gastos e ingresos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), alcanzó el 109,5% durante 2025, mientras que el patrimonio consolidado de las EPS registró un saldo negativo de $10,2 billones. A esto se suma una deuda cercana a $25,7 billones entre EPS, hospitales, clínicas y otros prestadores. En materia de acceso, Fedesarrollo señala que durante 2025 se presentaron 312.500 tutelas en salud y 1,93 millones de reclamos relacionados con barreras para acceder a medicamentos, procedimientos y tecnologías. Conozca también: La dramática realidad del sector salud que recibe De la Espriella tras el “chu, chu, chu” de Petro

El impacto ya llegó a los hogares

El documento advierte que la crisis dejó de reflejarse únicamente en los balances financieros y comenzó a sentirse directamente en los pacientes. Uno de los datos que más preocupa es el incremento del gasto de bolsillo de los hogares de menores ingresos. “La crisis ya no está en los balances: está en los hogares. El gasto de bolsillo del quintil más pobre subió cerca de 71% en un solo año, y para muchas familias eso significa tener que elegir entre comprar un medicamento o la comida”, afirmó Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo y coautor del documento. Según el estudio, el gasto de bolsillo del quintil más pobre pasó del 7% al 12% del ingreso familiar entre 2023 y 2024.

Una hoja de ruta para el Gobierno 2026-2030

Frente a este panorama, Fedesarrollo propone una agenda escalonada que abarca los primeros 100 días, el primer año de gobierno y el mediano plazo. Entre las principales medidas se encuentran: - Ajustar progresivamente la UPC con criterios técnicos verificables. - Sanear las deudas entre ADRES, EPS, IPS y operadores farmacéuticos mediante un mecanismo de compensación. - Garantizar el abastecimiento de medicamentos, incluyendo una inyección extraordinaria de liquidez para el sector. - Fortalecer la interoperabilidad de los sistemas de información y la supervisión de la ADRES. - Diseñar una senda de financiamiento sostenible frente al envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas.

“El debate no es defender actores, sino preservar una función”

Para David Bardey, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y coautor del estudio, la discusión pública ha simplificado el problema al enfocarse únicamente en la intermediación financiera. “El error del debate es reducir el problema a un asunto de intermediación financiera. Lo que está en juego no es defender a un actor u otro, sino preservar una función económica esencial: la gestión del riesgo en salud”. El economista advierte que reemplazar esa función por un esquema completamente centralizado, sin construir un modelo más eficiente, podría afectar tanto el acceso de los pacientes como la sostenibilidad del sistema.

Lo que, según Fedesarrollo, no debería hacer el próximo Gobierno

El documento también identifica varias decisiones que la próxima administración debería evitar si busca estabilizar el sistema de salud. Entre ellas menciona presentar la corrupción como única causa del desfinanciamiento, aplazar el ajuste técnico de la UPC, concentrar el debate en eliminar actores en lugar de corregir incentivos, avanzar hacia una mayor centralización sin capacidad institucional suficiente y ampliar el gasto sin definir previamente una estrategia fiscal que garantice su sostenibilidad. Con esta propuesta, Fedesarrollo busca que la discusión sobre la salud durante la campaña presidencial y el próximo cuatrienio se concentre menos en los cambios institucionales y más en las soluciones para garantizar la financiación, la calidad del servicio y el acceso efectivo de los pacientes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: