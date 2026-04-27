Hacer “match” cuesta plata: Apps de citas ya se meten en los gasto hormiga de colombianos

Las suscripciones digitales, poco a la vez, ya tienen un lugar ganado en los bolsillos de los colombianos. Y, de repente, hasta las apps de citas están empezando a meterse en los “gastos hormiga” que tanto nos gustan a todos, de acuerdo con el informe Día a Día de Bancolombia, conocido por EL COLOMBIANO, que demuestra cómo estos pequeños pagos mensuales están cambiando la forma en que se gasta el dinero en el país.
Esto, teniendo en cuenta que, aunque pareciesen casi imperceptibles, de acuerdo con Asobancaria, estos representan alrededor de un 15% del salario mensual de una persona, en promedio.
De acuerdo con el informe de Bancolombia, por allá en el quinto escalón del ranking están las suscripciones de redes sociales premium con $61.600 millones de gasto, dentro de ese nicho, más de 3.000 colombianos decidieron incluir plataformas de citas en su lista de gastos recurrentes en 2025, con un desembolso promedio de $10.200 cada mes. Aunque cada mes no es un costo alto, si se suma todo el año puede empezar a ser un gasto bastante significativo.
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