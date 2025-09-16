Estas son las tres empresas que comprarían a TikTok en Estados Unidos

Las operaciones estadounidenses de TikTok estarían a punto de cambiar de manos. Un consorcio integrado por Oracle, la firma de capital privado Silver Lake Management y el fondo de inversión Andreessen Horowitz negocia la adquisición de la red social, en virtud de un acuerdo marco que el presidente Donald Trump discutirá con su homólogo chino, Xi Jinping, a finales de esta semana. Puede leer más: Trump asegura que ya hay acuerdo para que TikTok en EE. UU. pase a control estadounidense El plan contempla la creación de una versión con sede en Estados Unidos de la popular red social, en la que ByteDance, su matriz china, reduciría su participación a menos del 20%. La medida busca dar cumplimiento a la ley de seguridad nacional aprobada en 2024, que exige a las empresas tecnológicas chinas desinvertir o enfrentar la prohibición en el mercado estadounidense.

Donald Trump y Xi Jinping.

Oracle mantiene su rol clave en la nube

De concretarse, el acuerdo permitiría a Oracle conservar su papel como proveedor de servicios en la nube para TikTok en Estados Unidos, ampliando un contrato que ya incluye el almacenamiento de datos bajo el denominado Proyecto Texas. Este negocio se ha convertido en una de las fuentes de crecimiento más estables para la tecnológica con sede en Austin. Lea aquí: TikTok podría cambiar de dueño: Estados Unidos revela avances en el acuerdo con China Las expectativas del mercado no se hicieron esperar. Este martes 16 de septiembre, las acciones de Oracle subieron hasta 5,9% en Nueva York, antes de ceder gran parte de esas ganancias. Aun así, los títulos acumulan un alza del 84% en lo que va del año, impulsados por el auge de su infraestructura en la nube.

Una negociación cargada de política

El futuro de TikTok sigue ligado a la política de Washington y Pekín. Aunque el acuerdo podría zanjar una de las tensiones más visibles entre ambos países, persisten dudas sobre aspectos cruciales. Uno de ellos es el algoritmo de recomendaciones de TikTok, considerado la joya de la plataforma. Funcionarios chinos indicaron tras las conversaciones en Madrid que ByteDance licenciaría la tecnología a la nueva empresa estadounidense, pero sin participación operativa. La legislación de 2024 establece que la matriz china no puede conservar control sobre este activo.

Mientras tanto, Trump concedió una nueva prórroga —la cuarta desde enero— para que ByteDance culmine la venta. La fecha límite ahora se extiende hasta el 16 de diciembre, lo que evita un cierre inmediato de la aplicación en el país. Conozca más: Los 10 unicornios más valiosos del mundo en 2025: SpaceX, OpenAI y ByteDance lideran el ranking

Reacciones oficiales y dudas legales