Estas son las tres empresas que comprarían a TikTok en Estados Unidos

Las operaciones estadounidenses de TikTok estarían a punto de cambiar de manos.
Un consorcio integrado por Oracle, la firma de capital privado Silver Lake Management y el fondo de inversión Andreessen Horowitz negocia la adquisición de la red social, en virtud de un acuerdo marco que el presidente Donald Trump discutirá con su homólogo chino, Xi Jinping, a finales de esta semana.
El plan contempla la creación de una versión con sede en Estados Unidos de la popular red social, en la que ByteDance, su matriz china, reduciría su participación a menos del 20%.
La medida busca dar cumplimiento a la ley de seguridad nacional aprobada en 2024, que exige a las empresas tecnológicas chinas desinvertir o enfrentar la prohibición en el mercado estadounidense.